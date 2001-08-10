ВТБ расширяет предпринимателям доступ к льготному оборотному финансированию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ примет участие в новой программе Корпорации МСП и Банка России по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса на пополнение оборотных средств.

Новый инструмент запускается Корпорацией МСП в координации с Минэкономразвития России и Банком России на основе механизма Программы стимулирования кредитования субъектов МСП с совокупным лимитом 150 млрд руб. Программа распространяется на новые кредитные сделки, заключенные после утверждения ее условий. Получить льготное финансирование сроком до 1 года смогут компании из приоритетных отраслей, малые технологические предприятия, участники региональных программ повышения производительности труда, а также заемщики из регионов со средним уровнем реагирования вне зависимости от отрасли. Размер льготного оборотного финансирования одного заемщика в рамках нового направления — до 500 млн рублей, при этом общий объем сделок одного заемщика в рамках всех направлений программы стимулирования кредитования не может превышать 2 млрд рублей.

«Сегодня доступ к финансированию для многих компаний является ключевым условием сохранения устойчивости бизнеса. Рассчитываем, что до конца года сможем предоставить бизнесу порядка 25 млрд рублей в рамках новой программы Корпорации МСП. Это позволит предприятиям реализовать новые контракты, поддержать деловую активность в текущих экономических условиях», — отметил Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ.