Приморье и Сахалин нарастили экспорт рыбопродукции на 25 тысяч тонн за неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 892 партии рыбы и морепродуктов общим весом 55,4 тысячи тонн за неделю с 27 апреля по 3 мая 2026 года – это на 25,1 тысячи тонн больше, чем за предыдущие семь дней (тогда специалисты оформили 438 партий весом 30,3 тысячи тонн). Такую динамику обеспечили поставки с территории Приморского края и Сахалинской области.
Как рассказали ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, за отчетный период ведомство оформило 356 ветеринарных сертификатов формы 5i на дальневосточную продукцию водного промысла, которую отправляют за рубеж. Из этого числа на Сахалине выдали 22 сертификата. На вывозимые за границу партии водных биологических ресурсов специалисты оформили 683 сертификата здоровья, в том числе в Сахалинской области – 50. В Китай ушли 512 сертификатов, в Республику Корея – 168, в страны Евросоюза через Республику Корея – 3.
Кроме того, сотрудники Россельхознадзора оформили 156 сертификатов формы 2 при импорте. Должностные лица отобрали 326 проб от подконтрольной продукции. Из них 49 проб – по государственному заданию, 11 проб – в рамках мониторинга, 4 пробы – при подозрении на нарушение ветеринарно-санитарных требований и 262 пробы – по обращению владельцев продукции.
