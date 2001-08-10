Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточные рыбаки резко нарастили отгрузки за рубеж: всего за неделю объем экспортируемой рыбопродукции увеличился почти в два раза. Основным покупателем традиционно стал Китай.

С 16 по 22 февраля 2026 года специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора оформили на экспорт 597 партий рыбы и морепродуктов. Их общий вес составил почти 29 тысяч тонн. Для сравнения: неделей ранее за границу ушли 246 партий общим весом 14,9 тысячи тонн.

Как рассказали ТИА «Острова» в управлении Россельхознадзора, активнее всего продукцию отправляли в Китай — на это направление оформлено 174 сертификата здоровья. Еще 65 сертификатов получили партии, ушедшие в Республику Корея, 31 — в страны Евросоюза через Корею, и два — в Таиланд.

Кроме того, специалисты оформили 102 ветеринарных сертификата формы 5i на дальневосточную продукцию водного промысла. Из них 27 пришлись на Сахалинскую область. Всего же на Сахалине за отчетный период выдали 27 сертификатов здоровья на вывозимые за рубеж партии рыбы и морепродуктов.

Помимо экспортных операций, ведомство оформило 159 сертификатов при импортных перевозках.

Для контроля качества продукции специалисты отобрали 314 проб. Из них 209 взяты по обращению самих владельцев продукции, 46 — в рамках государственного задания, 30 проб проверили на наличие ГМО в кормах и кормовых добавках. Еще 14 проб исследовали в ходе мониторинга, восемь — при подозрении на нарушения ветеринарно-санитарных требований и семь — в порядке усиленного лабораторного контроля.