От лососевой путины-2026 на Сахалине ждут хороших новостей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области определили ориентиры предстоящей лососевой кампании 2026 года. Перспективы добычи и параметры регулирования рассмотрены на заседании регионального рыбохозяйственного совета.

По оценкам специалистов, суммарный объем вылова тихоокеанских лососей может составить порядка 62 тысяч тонн. Как стало известно ТИА "Острова", наибольшие ожидания связаны с горбушей — ее добыча прогнозируется в диапазоне 17–42 тысяч тонн. По кете расчетный показатель достигает около 17 тысяч тонн. Совокупный вклад нерки, кижуча и симы оценивается примерно в 3 тысячи тонн. Окончательные цифры будут утверждены после завершения весеннего этапа научных исследований.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев подчеркнул, что регион традиционно входит в число ведущих субъектов Дальнего Востока по объему освоения водных биоресурсов. При этом ключевым условием остается соблюдение научных рекомендаций для обеспечения устойчивого воспроизводства популяций.

Директор Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин сообщил, что решающим фактором сезона станет масштаб подхода горбуши к восточному побережью острова.

Начало добычи горбуши намечено на 15 июля, кеты — на 16 августа. В отдельных районах Сахалина и Курильской гряды планируется установить ограничения либо скорректировать сроки старта с учетом фактического заполнения нерестилищ.