Почти 15 тысяч тонн рыбы и морепродуктов отправили с Сахалина и Приморья на экспорт за неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За неделю с 9 по 15 февраля 2026 года специалисты Россельхознадзора проверили и оформили для отправки за границу почти 15 тысяч тонн рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока. Всего за этот период ведомство разрешило экспорт 246 партий продукции. Основной поток товаров направили в Китай, Республику Корея и Вьетнам.
Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, на вывозимые партии водных биоресурсов оформили 470 сертификатов здоровья. Из них большинство - 383 документа - предназначены для поставок в Китай. Ещё 84 сертификата выдали для отправки грузов в Республику Корея, а три - во Вьетнам. Сахалинская область за указанный период получила 118 таких сертификатов.
Кроме того, специалисты ведомства подготовили 281 ветеринарный сертификат формы 5i, который необходим для экспорта продукции животного происхождения. На Сахалине оформили 30 таких документов. Также должностные лица оформили 164 сертификата при ввозе продукции на территорию России.
Для контроля качества и безопасности отгружаемой продукции сотрудники Россельхознадзора отобрали 373 пробы. Из них 15 проб взяли в рамках государственного задания, 28 - в ходе мониторинговых исследований, а две пробы потребовались для усиленного лабораторного контроля. Ещё 328 проб исследовали по обращениям самих владельцев продукции.
