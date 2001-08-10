Проекты по освоению нефтегазоносного шельфа острова Сахалин выходят на следующий этап развития

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проекты по освоению нефтегазоносного шельфа острова Сахалин выходят на следующий, более высокий этап развития. К такому выводу пришли участники пленарной сессии «Восточный форпост энергетической отрасли: технологические приоритеты и новые цели» в рамках 28-го Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В ходе дискуссии, которую модерировал известный российский журналист Сергей Брилев, выступили представители региональных властей, федеральных учреждений, крупнейших предприятий отрасли и финансовых организаций. Они отметили, что санкции со стороны недружественных государств не оказали серьезного влияния на работу отрасли. Напротив, ускорили процессы импортозамещения. Во многом благодаря этому сегодня начинается новый этап развития проектов по освоению нефтегазоносного островного шельфа.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем выступлении отметил, что дополнительным импульсом для отрасли станет запуск проекта «Сахалин-3». Также в следующем году «Газпром» завершит разработку обоснования инвестиций для строительства на острове завода по производству топлива. Рассматриваются и другие варианты переработки углеводородов.

- Наша стратегическая задача - обеспечить максимальную локализацию нефтесервисных услуг шельфовых проектов. Три года назад совместно с компанией «Сахалинская Энергия» мы дали старт строительству Нефтегазового индустриального парка. На этой площадке отечественные компании будут проводить ремонт газотурбинных установок, заниматься обслуживанием и ремонтом скважин и трубопроводов, ремонтом вращающегося оборудования, техническим обслуживанием и гидравлическими испытаниями нефтегазового оборудования. Прежде значимая часть этих сервисных работ выполнялась за границей. Благодаря реализации этого проекта мы снижаем зависимость важнейшей отрасли от иностранных партнеров, - сказал Валерий Лимаренко.

Новые задачи в нефтегазовой отрасли требуют более совершенной логистики. В связи с этим в регионе началась модернизация Корсаковского морского порта, стартует строительство Поронайского порта. Современная транспортная инфраструктура позволит ускорить обработку грузов, наладить экспорт продукции нефтегазового комплекса.

Также среди стратегических задач - развитие новой энергетики. В этом году в островном регионе запущен водородный полигон. Он стал площадкой для отработки технологий производства, хранения и транспортировки нового экологически чистого топлива. Благодаря этому будет обеспечено энергоснабжение удаленных населенных пунктов и автономных объектов. Например, в селе Новиково на юге Сахалина проходят испытания ветроэнергетической станции, которая использует также водород.

Результатом всех этих процессов стал растущий спрос на высококвалифицированные кадры. Сегодня в Южно-Сахалинске строится кампус СахалинТех. Создана Передовая инженерная школа. На базе этих учреждений будет идти подготовка специалистов для шельфовых и водородных проектов.

В свою очередь генеральный директор ООО «Сахалинская Энергия» Роман Дашков затронул тему перспектив освоения шельфовых месторождений Российской Федерации. По его мнению, выполнение ключевых целей, заложенных Президентом РФ, невозможно без надежной сырьевой базы. Поэтому флагманской задачей для энергетического комплекса сегодня является обеспечение необходимого уровня добычи ресурсов. В качестве решения для шельфа острова Сахалин глава компании назвал кластерный подход.

- Эффективное освоение новых месторождений возможно только за счет применения кластерного подхода, предполагающего вовлечение месторождений-сателлитов, находящихся в непосредственной близости к развитой инфраструктуре действующих проектов, например проекта «Сахалин-2». Это позволит оперативно готовить новые объекты к освоению за счет синергетического эффекта, централизации компетенций и интеграции всех сил и средств в едином инфраструктурно развитом проекте, повышая таким образом экономическую эффективность разработки месторождений за счет снижения себестоимости добычи и обеспечивая высокие производственные показатели посредством наилучших технико-технологических решений, - подчеркнул Роман Дашков.

Еще одним направлением дискуссии стало создание в Сахалинской области производств, связанных с нефтегазовой отраслью. Это позволит более эффективно использовать накопленный в регионе опыт.

- Если говорить о традиционном топливно-энергетическом комплексе, то рано или поздно мы придем в Арктику. И в этом отношении уникальное местоположение Сахалина позволяет ему стать площадкой для строительства ледостойких морских буровых установок, - отметил руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Российского энергетического агентства Олег Жданеев.

В 2024 году нефтегазовая отрасль Сахалинской области отметила годовщину двух важнейших событий: 30-летие шельфового проекта «Сахалин-2» и 15-летие с момента пуска первого в России завода по сжижению природного газа в Пригородном.