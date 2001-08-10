Власти Сахалинской области разрабатывают систему мер по физической защите инвестиций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Сахалинской области совместно с военными и учеными разрабатывают систему мер по физической защите инвестиций, в первую очередь, объектов нефтегазового комплекса. Такое заявление сделал губернатор Валерий Лимаренко в своем выступлении на сессии «Инвестиционный климат Дальнего Востока и новые возможности». Мероприятие состоялось в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Участниками сессии стали представители федеральных, региональных органов власти, деловых объединений и бизнеса. Среди них - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, старший вице-президент ПАО Сбербанк Тарас Скворцов. Дискуссия была посвящена мерам по улучшению инвестиционного климата в восточных регионах страны. При этом в качестве примера неоднократно приводился в пример опыт Сахалинской области. Как отметила в своем выступлении генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, островной регион использует все возможности для улучшения создания благоприятных условий для деловой инициативы. Во многом благодаря налаженному сотрудничеству властей и бизнеса, в этом году Сахалинская область заняла четвертое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата в регионах России. Также она была названа лучшим регионом по показателям состояния регуляторной среды для бизнеса.

- На этом мы не намерены останавливаться. Сахалинская область должна стать лучшим регионом в части физической защиты инвестиций. Пока этот показатель в рейтингах не учитывается, однако такая необходимость назрела. В Сахалинской области есть ряд важных объектов нефтегазового комплекса. Это и есть инвестиции, которые сегодня работают, приносят стране и региону доход, помогают улучшить жизнь людей на островах. И их нужно защитить от потенциальных террористических и диверсионных атак. Это и есть физическая защита инвестиций. Со временем наличие такой системы станет важным фактором привлечения бизнеса на территорию. И сейчас мы в тесном сотрудничестве с военными и учеными разрабатываем необходимое оборудование. Вскоре оно будет запущено, - сказал Валерий Лимаренко.

На территории Сахалинской области созданы две территории опережающего развития. Действует режим свободного порта. На Курильских островах введен уникальный преференциальный режим.