Тихоокеанское
информационное агентство
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09:45, | Новости экономики Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 8 августа, жители и гости города могут приобрести свежую  горбушу. Стоимость - 110 руб/кг.

Торговля будет с 10.00 по адресу:

- ул. Украинская, 3/1, напротив ТЦ «Пассаж;

с 10.30 по адресу:

- ул. Пограничная, 26, у ТЦ «Янтарь».

 

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