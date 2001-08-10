В Сахалинской области развиваются новые отрасли промышленности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В северной части областного центра близится к завершению строительство первой очереди Сахалинского индустриального парка. Это позволит привлечь 18,7 млрд рублей инвестиций и создать 1500 новых рабочих мест. Инициатором проекта стал глава островного региона Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

«Строительство индустриального парка имеет стратегическое значение для нашего региона. Для нас это возможность фактически с нуля создать на Сахалине новую отрасль промышленности. В условиях антироссийских санкций такое производство обеспечит надежность работы нефтегазового сектора. Те услуги, что ранее выполняли западные компании, теперь будут оказывать предприятия, локализованные в нашем регионе», – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В рамках Сахалинского индустриального парка будут работать компании, оказывающие сервисные услуги добывающим предприятиям. Среди достижений последних 5 лет стоит также отметить введение в эксплуатацию "Домостроительного комбината №1" в Южно-Сахалинске.

К 2026 году планируется открыть новое деревообрабатывающее производство в Тымовском, а к 2028 году запланировано строительство цементного завода в Смирных. Подробнее – в карточках.