В Южно-Сахалинске выберут лучшее малое предприятие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска» по итогам 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Конкурс организован администрацией города и проводится в целях поощрения лучших субъектов предпринимательства, популяризации положительного опыта ведения хозяйственной деятельности по номинациям: «Лучшее предприятие года», «Лучший предприниматель года», «Успешный старт», «Бизнес-леди» и «Общественное признание».
К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели Южно-Сахалинска, являющиеся субъектами МСП https://rmsp.nalog.ru/.
Документы на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля в департаменте экономического развития по адресу: ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, каб. 2, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00 ).
Информация о порядке и условиях участия в конкурсе, а также форма заявки и перечень документов размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1298.
Итоги конкурса подведут в мае.
Справки по телефону: 300-594 (доб. 5, 1).
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