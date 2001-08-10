Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания "Стройдомкомфорт" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестирует 250 млн рублей в приобретение парка специальной техники для строительных работ. Проект с участием капитала китайских инвесторов получил статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух". Предприятие начнет оказывать услуги в 2024 году - строить жилые и нежилые здания, в том числе участвовать в реализации проектов других резидентов ТОР "Горный воздух" по созданию жилого квартала и гольф-поля, двух гостиниц. Создается 300 рабочих мест, сообщили ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области.

"В 2024 году мы закупим основную спецтехнику, среди которой автокраны, бетононасосы, экскаватор и погрузчик, а также приобретем и смонтируем бетонно-растворные узлы и линию для производства газоблоков. После этого приступим к участию в строительстве жилья и коммерческой недвижимости на Сахалине. Будем оказывать услуги другим резидентам ТОР "Горный воздух", в частности, возводить жилой квартал и гольф-поле, четырёхзвездочную гостиницу и гостиницу типа шале. Будет создано 300 рабочих мест, это плотники, сварщики, электромонтажники, бетонщики и каменщики и другие специалисты", - сообщил генеральный директор ООО "Стройдомкомфорт" Цзинь Чэнэнь.

Он отметил, что менеджмент новой компании имеет широкий опыт в строительстве жилых и нежилых зданий и сооружений и принимал участие в нескольких масштабных сахалинских стройках - торгового комплекса, ледовой арены, жилых комплексов.

"Привлечение иностранных инвесторов на Дальний Восток, прежде всего капитала из дружественных стран, является одной из важных задач для КРДВ. Проекты как российских, так и иностранных инвесторов на ТОР и в свободном порте Владивосток получают равные налоговые льготы и административные преференции: отсутствуют налоги на прибыль и имущество первые пять лет, до 7,6% снижены страховые взносы на 10 лет, предпринимателям доступны режим свободной таможенной зоны и привлечение иностранной рабочей силы без квот, комплексное сопровождение, услуги и сервисы КРДВ. Компании "Стройдомкомфорт" наибольшую поддержку, учитывая большое количество создаваемых рабочих мест, дадут сниженные страховые взносы, нулевой налог на прибыль также окажет положительный эффект на экономику проекта. Льготы и преференции позволят резиденту ввести в работу новое предприятие в намеченные сроки и оказывать клиентам качественные услуги по доступной стоимости", - отметила директор КРДВ Сахалин и Курилы Мария Гришинкова.

ТОР "Горный воздух" создана в курортной местности Сахалинской области. По соглашениям с КРДВ на ней реализуется 31 проект. Резиденты уже осуществили инвестиции на сумму 17,2 млрд рублей, создали более 1132 рабочих места, реализовали 7 проектов. На туристической ТОР "Горный воздух" успешно работают ресторанный комплекс на вершине горы Большевик, апарт-отель в альпийском стиле, торгово-развлекательный центр, ряд гостиниц и новый аэровокзальный комплекс.