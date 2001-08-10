На Сахалине открылись "Мечты у моря" при поддержке гранта и льготного займа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
База отдыха "Мечты у моря" распахнула свои двери в августе текущего года и уже пользуется популярностью у туристов и островитян. Кроме комфортных купольных номеров, гостям предлагают гамаки, чаны и индивидуальные зоны отдыха на открытом воздухе. Часть средств на реализацию Анна получила в виде гранта от регионального министерства туризма. Помощь с финансированием проекта также оказали в Сахалинском Фонде развития предпринимательства, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Благодаря льготному кредиту укомплектовали кухню хорошим оборудованием и теперь готовы встречать гостей вкусным завтраком. В центре "Мой бизнес" всё открыто и прозрачно. Сумму, которую выплачу, я знала уже на этапе подписания договора, - поделилась Анна Бухольцева.
Сегодня в Фонде предусмотрены различные виды финансовой поддержки для представителей малого среднего предпринимательства. Льготная ставка зависит от цели займа, фактического срока работы и приоритетности проекта.
- Максимальная сумма займа на оборотные средства закреплена законодательно и составляет 5 миллионов рублей, срок займа - 2 года. Также предоставляем займы на инвестиционную деятельность, в данном случае срок составит 3 года, - рассказал директор Сахалинского Фонда развития предпринимательства Павел Кононец.
Стоит отметить, что недавно Банк России повысил ключевую ставку. Кредитов для предпринимателей рост льготной ставки не коснется, об этом заявил президент Владимир Путин на прошедшем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Сахалинский фонд развития предпринимательства работает благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" под брендом "Мой бизнес". Обратиться к специалистам центра можно по телефону 8 800 222 01 23 или лично по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6.
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