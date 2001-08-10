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ESTEO MX и EXLANTIX ET: сравнение дизайна, характеристик и оснащения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Среднеразмерный бензиновый внедорожник и полноразмерный гибридный кроссовер решают разные задачи, хотя оба ориентированы на комфорт и технологичность. ESTEO MX подойдет тем, кто ищет автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания и полным приводом, а EXLANTIX ET заинтересует водителей, которым важны электрическая тяга, высокая мощность и большой суммарный запас хода. Разберёмся, чем эти модели ESTEO отличаются по техническим характеристикам, внешности, оборудованию и стоимости.
Два автомобиля — разные концепции
ESTEO — автомобильный бренд, представленный на российском рынке моделями для разных сценариев эксплуатации, подробнее о нем вы можете почитать по ссылке. В его линейке есть бензиновые внедорожники и электрифицированные автомобили, в том числе семейство EXLANTIX, ориентированное на сочетание электрической тяги и современных технологий. ESTEO MX — среднеразмерный внедорожник с двухлитровым турбированным двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. EXLANTIX ET — полноразмерный гибридный кроссовер с последовательной гибридной силовой установкой REEV: колёса приводятся электромоторами, а бензиновый двигатель используется для выработки электроэнергии.
Технические характеристики: бензин против гибрида
Основное различие между автомобилями заключается в силовой установке. MX использует привычную схему с ДВС и автоматической трансмиссией, тогда как ET делает акцент на электрическом приводе и возможности преодолевать большие расстояния без постоянной привязки к зарядной инфраструктуре.
Характеристики приведены по официальным материалам производителя, показатели могут различаться в зависимости от комплектации и условий измерения.
MX рассчитан на тех, кому достаточно динамики обычного бензинового автомобиля для городских поездок, трассы и выездов за город. Его двигатель развивает 197 л. с., а восьмиступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает плавное переключение. EXLANTIX ET заметно мощнее и быстрее разгоняется. При этом важно учитывать, что 469 л. с. — пиковая суммарная мощность электромоторов, а разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды заявлен при определённых условиях заряда батареи и работы ДВС.
Экстерьер и габариты
ESTEO MX выглядит как современный среднеразмерный внедорожник с плавными линиями кузова и выразительными пропорциями. Его длина составляет 4775 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1725 мм, колёсная база — 2800 мм. Дорожный просвет в 200 мм пригодится на неровных дорогах и при движении за пределами города.
EXLANTIX ET относится к более крупному классу. У него просторный кузов и силуэт большого кроссовера, рассчитанного в том числе на дальние поездки с пассажирами. Внешность дополняют современные световые элементы и решения, ориентированные на аэродинамику и практичность.
При сравнении дизайна стоит учитывать не только субъективные предпочтения. Размеры автомобиля влияют на маневрирование во дворах, удобство парковки и пространство для пассажиров. Если машина часто используется в плотной городской застройке, среднеразмерный MX может оказаться удобнее; если в приоритете простор салона, ET заслуживает отдельного внимания.
Оснащение салона и технологии
Обе модели предлагают цифровые интерфейсы и современные системы помощи водителю, но акценты в оснащении различаются.
В ESTEO MX предусмотрены три дисплея: цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, центральный экран на 15,6 дюйма и пассажирский дисплей на 12,3 дюйма. Среди функций комфорта — подогрев и вентиляция передних сидений, массаж, ароматизация салона, панорамное остекление и аудиосистема BOYA Sound с 21 динамиком. Производитель также указывает более 20 систем помощи водителю ADAS, включая адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.
EXLANTIX ET предлагает более просторный салон, отделку с использованием кожи Nappa и аудиосистему с 23 динамиками. Переднее пассажирское кресло оснащается режимом «нулевой гравитации», вентиляцией, массажем и обогревом. Для модели также заявлены трёхзонный климат-контроль и расширенные средства помощи водителю.
При выборе полезно проверить не только наличие функций в описании, но и комплектацию конкретного автомобиля. Некоторые опции могут отличаться в зависимости от года выпуска и версии.
Цена ESTEO MX и стоимость EXLANTIX ET
Цена ESTEO MX в комплектации Premium указана на уровне 3 990 000 рублей. Производитель также публикует цену с учётом программы Trade-in — 3 890 000 рублей, однако условия и срок действия предложения необходимо уточнять у дилера.
Для EXLANTIX ET текущего модельного года на официальном сайте указана цена 6 990 000 рублей. На отдельных условиях покупки могут действовать предложения с учётом Trade-in и прямой скидки, поэтому сравнивать стоит итоговую стоимость автомобиля в конкретной комплектации.
Разница в цене существенная, но объясняется не только размером кузова. ET использует более сложную гибридную силовую установку, предлагает значительно большую мощность и расширенное оснащение для дальних поездок. MX — более доступный вариант с традиционной бензиновой схемой.
Какую модель выбрать
ESTEO MX стоит рассмотреть, если важны:
- бензиновый двигатель и классическая автоматическая коробка передач;
- полный привод и дорожный просвет 200 мм;
- цифровое оснащение и комфорт без перехода на гибридную систему;
- более низкая начальная стоимость покупки.
EXLANTIX ET может подойти тем, кому нужны:
- высокая динамика и электрический привод колёс;
- большой заявленный запас хода;
- просторный салон и расширенные функции комфорта;
- гибридная технология для сочетания электрической тяги и дальних поездок.
Окончательное решение лучше принимать после тест-драйва обеих моделей. Важно оценить посадку, обзорность, удобство мультимедийной системы и поведение автомобиля на привычных маршрутах, а также уточнить стоимость обслуживания, условия гарантии и наличие нужной комплектации у дилера.
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