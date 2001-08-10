TANK 300 или TANK 400: какой внедорожник лучше подойдет для ваших целей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поездки на дачу, путешествия по регионам, зимние дороги и выезды на природу предъявляют к автомобилю разные требования. Одному водителю важнее маневренность и понятное управление, другому — просторный салон, большой багажник и запас мощности. TANK 300 и TANK 400 рассчитаны на подобные задачи, но отличаются размерами, оснащением и доступными силовыми установками. Купить TANK в СПб вы можете у официального дилера. Давайте попробуем разобраться, в чем особенности каждой модели и на какие характеристики стоит обратить внимание.

Два внедорожника — два подхода к путешествиям

TANK 300 узнаваем по круглым фарам, прямым линиям кузова и выразительным колесным аркам. Внешность напоминает классические внедорожники, а рамная конструкция и высокий дорожный просвет соответствуют этому образу. Модель подойдет тем, кто хочет автомобиль для города, загородных поездок и маршрутов, где асфальт сменяется грунтовкой.

TANK 400 выглядит более массивно и технологично, посмотреть фото ТС вы можете по ссылке. У него сложный рисунок кузовных панелей, крупные колесные арки и современная светотехника. По размерам он превосходит TANK 300, поэтому может быть удобнее для семейных путешествий, когда в салоне едут несколько пассажиров, а багажник регулярно заполняется дорожными сумками.

При этом обе машины остаются рамными внедорожниками, а не городскими кроссоверами с декоративными защитными элементами. Их конструкция рассчитана на нагрузки при движении по неровному покрытию, хотя реальная проходимость зависит также от шин, комплектации и навыков водителя.

Двигатели и возможности на дороге

Российский TANK 300 оснащается бензиновым турбодвигателем объемом 2 литра. В актуальных технических характеристиках указана мощность 220 л. с. и крутящий момент 380 Н·м. В паре с мотором работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

У бензинового TANK 400 двухлитровый турбомотор развивает 245 л. с. и те же 380 Н·м крутящего момента. Кроме того, для модели доступна подзаряжаемая гибридная версия Techno Premium с суммарной мощностью 394 л. с. Она способна разгоняться до 100 км/ч за 6,8 секунды и проезжать до 110 км на электротяге по заявленным данным производителя.

Гибридная модификация интересна тем, кто хочет сочетать динамику с возможностью совершать часть поездок без запуска бензинового двигателя. Однако преимущества электротяги зависят от регулярности зарядки и характера маршрутов. Для тех, кто часто путешествует далеко от зарядной инфраструктуры, бензиновая версия может оказаться практичнее.

Полный привод и движение вне асфальта

Важная особенность TANK 300 — наличие разных вариантов полного привода в зависимости от комплектации. В версиях Drive и Premium используется схема Part-Time с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. Комплектации City Drive и City Premium оснащаются системой Torque on Demand, которая автоматически распределяет тягу с учетом дорожных условий.

Это позволяет подобрать автомобиль под разные сценарии эксплуатации. Для регулярных поездок по сложным грунтовым дорогам стоит изучить возможности конкретной версии и наличие блокировок дифференциалов.

TANK 400 также рассчитан на движение по пересеченной местности. У бензиновых исполнений дорожный просвет составляет около 235 мм, а у гибридной версии показатель может отличаться. Понижающая передача и внедорожные электронные режимы помогают управлять тягой на сложных участках. Но при выборе машины важно проверять характеристики именно той комплектации, которая предлагается к покупке.

Салон, багажник и ежедневный комфорт

TANK 300 предлагает пятиместный салон и багажное отделение, объем которого при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1635 литров. В зависимости от исполнения доступны мультимедийная система, адаптивный круиз-контроль, системы помощи при движении и дополнительные функции для бездорожья.

У TANK 400 багажник вместительнее: заявленный объем достигает 566 литров, а при сложенном заднем ряде — до 1803 литров. Оснащение отдельных версий включает расширенные настройки кресел, проекцию информации на лобовое стекло и дополнительные мультимедийные возможности.

Если автомобиль выбирают для большой семьи, стоит оценить пространство на заднем ряду и удобство установки детских кресел. Для дальних поездок также имеют значение шумоизоляция, обзорность, доступ к разъемам для зарядки устройств и возможность удобно разместить вещи.

Как принять решение

TANK 300 стоит рассмотреть тем, кому нужен внедорожник с классическими пропорциями, разными вариантами полного привода и сравнительно компактными для этого класса габаритами. Он подойдет для смешанного режима эксплуатации — от ежедневных поездок до выездов на природу. TANK 400 будет интересен тем, кому важны дополнительное пространство, более крупный кузов и выбор между бензиновой и подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Он особенно уместен для длительных путешествий с пассажирами и багажом.

Лучше сравнить обе модели на тест-драйве. Проверьте удобство посадки, обзорность, поведение на неровной дороге и работу электронных систем.