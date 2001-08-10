Toyota Corolla и Toyota C-HR: сравниваем дизайн, характеристики и оснащение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Toyota Corolla и Toyota C-HR рассчитаны на водителей, которым важны удобство в повседневных поездках, продуманная эргономика и современные технологии. При этом автомобили заметно отличаются по характеру. Corolla делает ставку на практичность и сдержанный дизайн, а C-HR привлекает выразительной внешностью и более высокой посадкой. При сравнении стоит учитывать год выпуска, рынок и комплектацию: под одним названием могут продаваться автомобили с разными двигателями, мультимедийными системами и наборами электронных помощников. Особенно это важно при выборе машины с пробегом или поиске конкретной версии, подробнее об этом вы можете почитать на сайте.

Экстерьер: классические линии или дизайн кроссовера

Toyota Corolla выпускается в нескольких вариантах кузова, включая седан, хетчбэк и универсал Touring Sports. Седан выглядит более традиционно: вытянутый силуэт, отдельный багажник и спокойные линии кузова делают его универсальным выбором для города и трассы. Хетчбэк компактнее по форме, а универсал удобен тем, кому требуется дополнительное место для багажа. TOYOTA C-HR — компактный кроссовер с динамичным силуэтом и характерной покатой линией крыши. В дизайне используются выразительные грани, рельефные боковины и оригинальная светотехника. В зависимости от поколения и комплектации доступны контрастная окраска кузова, легкосплавные диски и декоративные элементы, подчеркивающие спортивный характер модели.

Разница заметна и в посадке. В Corolla водитель располагается ближе к классической легковой позиции, тогда как C-HR предлагает более высокую посадку, которая многим удобна при посадке и высадке, а также при обзоре дорожной обстановки. Однако покатая крыша и особенности заднего остекления C-HR могут влиять на обзорность назад, поэтому перед покупкой стоит лично оценить посадку и работу зеркал.

Технические характеристики: двигатели, размеры и расход

Обе модели в разных поколениях оснащались бензиновыми и гибридными силовыми установками. Например, Corolla Sedan с гибридной системой 1.8 в одной из актуальных для европейского рынка спецификаций развивает суммарно 140 л. с., оснащается бесступенчатой трансмиссией e-CVT и разгоняется до 100 км/ч примерно за 9,3 секунды.

Для сравнения, Toyota C-HR второго поколения предлагается в Европе с гибридной установкой 1.8 мощностью 140 л. с., а также с более мощными гибридными вариантами. В линейке этого модельного года для версии 2.0 Plug-in Hybrid заявлена суммарная мощность 223 л. с. и возможность проезжать часть маршрутов на электротяге. Наличие конкретных двигателей зависит от страны и комплектации.

У Corolla Sedan длина кузова составляет около 4630 мм, колесная база — 2700 мм. У C-HR европейской спецификации длина составляет примерно 4360 мм, колесная база — 2640 мм. Поэтому Corolla может оказаться удобнее тем, кому нужен классический седан с просторным багажным отделением, а C-HR выигрывает за счет более высокой посадки и кроссоверного формата.

При этом расход топлива нельзя корректно сравнивать без учета конкретного двигателя, колес, комплектации и методики измерения. Лучше ориентироваться на официальные показатели выбранной версии и учитывать, что в пробках, на коротких зимних маршрутах и при активном разгоне реальные значения могут быть выше.

Салон и оснащение

Внутри Corolla делает акцент на понятной организации пространства. В зависимости от года выпуска и комплектации доступны цифровая приборная панель, мультимедийный экран, климат-контроль, подогревы и системы помощи водителю. Формат салона рассчитан на ежедневные поездки, семейные маршруты и комфортное движение по трассе.

У C-HR интерьер визуально ориентирован на водителя: центральный экран и органы управления формируют современную рабочую зону. В оснащении отдельных версий встречаются цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предупреждения о потенциальных столкновениях. Однако состав оборудования зависит от конкретной комплектации — особенно если речь идет о машине, ввезенной из другой страны.

Перед покупкой полезно проверить не только список опций, но и их фактическую работу: подключение смартфона, обзор с водительского места, удобство регулировок кресла, работу камер и датчиков парковки. Для подержанного автомобиля также важны история обслуживания и результаты диагностики.

Что выбрать для города и поездок за его пределы

Corolla подойдет тем, кто предпочитает классический легковой автомобиль, ценит экономичность гибридной версии и хочет практичный кузов для повседневных задач. Седан удобен для поездок на работу и междугородних маршрутов, а универсал Corolla Touring Sports стоит рассмотреть, если часто приходится перевозить крупный багаж.

Toyota C-HR заинтересует водителей, которым важны выразительный дизайн, высокая посадка и компактные размеры. Это вариант для города, где приходится часто парковаться и маневрировать в плотном потоке. Но если на заднем ряду регулярно ездят высокие пассажиры или нужно перевозить объемные вещи, стоит заранее оценить пространство и багажник.

При поиске предложений TOYOTA в Уфе полезно сравнивать автомобили одного года выпуска и близких комплектаций. Так проще оценить разницу в оснащении и стоимости без путаницы между поколениями.

Итог: Corolla или C-HR?

У этих моделей разные сильные стороны. Corolla — рациональный выбор для тех, кому нужен универсальный автомобиль с традиционным кузовом и сбалансированными характеристиками. TOYOTA C-HR подойдет тем, кто хочет компактный кроссовер с заметным дизайном и более высокой посадкой.

Тест-драйв обеих моделей поможет понять, какая из них лучше соответствует привычному маршруту, составу семьи и личным предпочтениям.