Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жемчуг удивителен тем, что рождается полностью готовым — огранка не нужна, блеск ему дарит сама природа. Но прежде чем приобрести ювелирные украшения с жемчугом, стоит разобраться, откуда берутся разные оттенки, и что они означают.

Почему жемчуг бывает разного цвета

Влияние природных факторов. Каждая раковина окрашивает жемчужину по-своему: состав воды, температура и даже крохотные примеси металлов придают перламутру белый, розовый или, к примеру, графитовый тон. У таитянских устриц защитный пигмент делает ядро тёмным, поэтому бусины выходят «павлиними» — с зелёно-фиолетовыми всполохами.

Также используют искусственное тонирование. Чтобы получить модные цвета, жемчуг иногда окрашивают: его нагревают, облучают или погружают в краситель. Часть пигмента прячется в микропорах — именно там эксперты и находят следы обработки под лупой или при ультрафиолете.

Основные цвета жемчуга и их значение

Белый жемчуг - это классика и символ чистоты. Белый жемчуг, часто ассоциирующийся с невинностью и совершенством, является наиболее распространенным и универсальным. Он добывается в различных регионах мира, включая Японию (жемчуг Акойя), Китай (пресноводный жемчуг) и Австралию (жемчуг Южных морей). Культурно белый жемчуг часто используется в свадебных украшениях, символизируя новую жизнь и гармонию.

Золотой жемчуг. Этот редкий и ценный оттенок, варьирующийся от светло-желтого до насыщенного золотисто-оранжевого, добывается преимущественно в водах Филиппин и Индонезии (жемчуг Южных морей). Золотой жемчуг ассоциируется с богатством, процветанием и королевским величием. Его теплое сияние придает серьгам с жемчугом особую изысканность и неповторимый шарм.

Чёрный жемчуг. Поистине завораживающий, чёрный жемчуг, известный также как жемчуг Таити, добывается в лагунах Французской Полинезии. Его оттенки варьируются от глубокого черного до серовато-зеленого и баклажанового. Чёрный жемчуг символизирует загадочность, силу и утонченность.

Розовый жемчуг. Этот деликатный оттенок, от бледного персикового до насыщенного розового, чаще всего встречается у пресноводного жемчуга, добываемого в Китае, а также у жемчуга Конк из Карибского моря. Розовый жемчуг символизирует любовь, нежность и женственность. Серьги из жемчуга розового цвета придают образу воздушность и романтичность.

Кремовый жемчуг. Оттенки кремового жемчуга варьируются от легкого желтоватого до насыщенного сливочного. Этот цвет встречается у различных видов жемчуга, включая жемчуг Акойя и жемчуг Южных морей. Кремовый жемчуг обладает универсальностью белого, но при этом добавляет образу теплоты и мягкости. Это прекрасный выбор для классических украшений с жемчугом.

Серый жемчуг. Серый жемчуг, от светлого серебристо-серого до глубокого графитового, встречается у жемчуга Таити и некоторых видов пресноводного жемчуга. Он символизирует сдержанность, интеллект и современный стиль. Серьги с жемчугом серого цвета выглядят очень стильно и могут стать ярким акцентом в образе.

Лавандовый жемчуг. Лавандовый жемчуг в Китае называют «камнем гармонии»: его носят мастера цигун, полагая, что он выравнивает дыхание. Лавандовый жемчуг ассоциируется с творчеством, интуицией и духовностью. Он придает украшениям из жемчуга особую изюминку и таинственность.

Голубой жемчуг. Один из самых редких оттенков, часто встречается у жемчуга Акойя и некоторых видов морского жемчуга. Его цвет может варьироваться от светло-голубого до насыщенного цвета морской волны. Голубой жемчуг символизирует спокойствие, гармонию и эксклюзивность. Украшения с жемчугом такого цвета – это настоящее сокровище.

Фисташковый жемчуг. Этот зеленый оттенок ценят ювелирные эксперты Японии; по местному фольклору он символизирует весеннее обновление сакуры. Иногда встречается у Таити и пресноводного жемчуга. Также фисташковый жемчуг символизирует обновление, рост и уникальность.

Как выбрать серьги с жемчугом по цветотипу

Светлая кожа, пепельные или русые волосы. Вам подходят холодные белые жемчужины с голубым или розовым отблеском, а также серебристо-серые бусины: они не «перебивают» тон лица и делают глаза выразительнее.

Смуглая кожа, каштановые или рыжие волосы. Примерьте кремовые или золотистые шары, а на вечер — «павлиньи» таитянские; тёплый пигмент кожи усиливает их зелёно-фиолетовый ориент.

Нейтральный тон кожи. Вам повезло: тон лица «дружит» почти со всеми цветами. Чтобы сделать образ выразительнее, ищите контраст — на бледной коже ярко играет чёрный жемчуг, на оливковой эффектно смотрятся белые капли.