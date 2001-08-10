Манипуляционный медицинский стол от Порса Про

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В медицинских учреждениях нужна специальная мебель. Она требуется для удобства, быстрого выполнения лечебных процедур.

Стол манипуляционный медицинский с выдвижными ящиками нужен в лечебных учреждениях, операционных залах, процедурных кабинетах. Позволяет размещать, перемещать инструменты, препараты.

В чем особенности мебели?

Инструментальные столы надежные и прочные, что является их особенностью. Для их изготовления применяются качественные материалы, гарантирующие долговечность, стойкость к механическим воздействиям, стерилизации и дезинфицирующим процедурам.

Столы предназначены для размещения:

скальпелей;

зажимов;

пинцетов;

иных инструментов.

Поэтому такая мебель позволяет проводить лечебные процедуры, операции. У столика продуманная конструкция, поэтому на нем легко размещаются все атрибуты. Пользоваться им очень удобно.

Незаменимый атрибут для клиник и больниц – манипуляционный столик. Но его нужно правильно выбрать. Например, для перевозки препаратов требуется мебель на колесах. А если нужен предмет для размещения стерильных инструментов, которые должны быть всегда на виду, нужен вариант с направляющими роликами. Для анализов, уколов, постановки капельницы нужны перекатные модели с полками, ящиками.

Разновидности и преимущества

Такие столы позволяют хранить и перемещать медикаменты, материалы, оборудование. Это делает работу лечебного учреждения эффективной.

Мебель отличается предназначением, функциональностью. Предметы позволяют ставить инъекции, забирать кровь, делать перевязки.

Предлагаются специальные столики для хранения медикаментов, атрибутов. Еще они позволяют перемещать содержимое между кабинетами. Комбинированные варианты выполняют роль процедурных, а также помогают сэкономить пространство, облегчить работу сотрудников.

Медицинские столы нельзя заменить обычными. Такие предметы выполняются в соответствии с санитарными нормами. Главный момент – устойчивость к химическим реагентам. Так что корпус обычно создается из нержавейки, столешница – из надежного стекла, полки могут быть металлическими, стеклянными.

У надежной металлической мебели есть удостоверение, подтверждающие соответствие стандартам качества. Такие предметы можно обрабатывать, эксплуатировать с учетом требований безопасности.

Медицинская мебель предлагается в широком разнообразии. Есть столы для стоматологов, офтальмологов. Другие предметы предназначены для операционных, приемных отделений. Предлагается мебель для анестезиологии, лабораторий, прививочных. Для разных целей можно подобрать оптимальную модель.