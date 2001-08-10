Юрист Ракута назвал 3 причины, по которым россияне набирают кредиты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Центробанка России, Эльвира Набиуллина, представила Годовой отчет в Госдуме РФ, в котором была поднята тема борьбы с закредитованностью населения. Согласно сообщениям ЦБ в официальном Telegram-канале, на данный момент 13 миллионов россиян имеют три или более кредита. Корреспондент новостного портала об экономике и финансах Finfeel.ru обратился к юристу и ипотечному брокеру Дмитрию Ракуте, чтобы узнать, что заставляет людей брать займы.

Эксперт отмечает, что основная причина в том, что кредиты отражают стремление людей удовлетворить свои потребности немедленно, несмотря на низкий уровень заработной платы, особенно когда речь идет о жилье.

Согласно словам Дмитрия Ракуты, люди берут кредиты из-за низких доходов, но при этом желают улучшить свои условия жизни. Особенно это актуально в случае с ипотечными кредитами, поскольку мало кто может себе позволить купить жилье за наличные.

Второй причиной, по мнению эксперта, является желание банков зарабатывать, что иногда приводит к недооценке финансовых возможностей клиентов и увеличению финансовой нагрузки.

Ипотечный брокер добавил, что около 70% сделок с недвижимостью осуществляются с использованием ипотеки. Некоторые люди не имеют достаточно средств для первоначального взноса, и банки предлагают взять потребительский кредит в качестве первого взноса по ипотеке. Таким образом, банки могут загонять людей в кредитное рабство, из которого трудно вырваться, если возникают непредвиденные обстоятельства.

Эти ситуации и старается предотвратить Центробанк, устанавливая лимиты для банков с целью ограничить долю рискованных кредитов. Это позволяет снизить долю заемщиков, тратящих более 80% своего дохода на погашение кредитов. Однако, как отмечает Ракута, не все останавливает это, и люди обращаются к микрокредитным организациям в поисках займов.

Специалист объяснил, что когда банки отказывают, люди обращаются в микрофинансовые организации. Процентные ставки высокие, и клиенты без стабильного дохода часто не могут своевременно погасить долг, что приводит к его увеличению.

Ранее психолог Михаил Иванов рассказал о том, что многие люди попадают в ловушку кредитов и микрозаймов из-за необходимости быстрого удовлетворения своих потребностей без должного анализа финансовых возможностей. Иванов также отметил, что недостаточная финансовая грамотность и отсутствие планирования бюджета являются основными причинами, по которым люди становятся зависимыми от кредитования и микрозаймов.