Несовершеннолетний сахалинец обвиняется в совершении жестокого убийства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третьим отделом по расследованию СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. п. «д», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное c особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в январе 2024 года в ночное время, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в коридоре общежития, расположенного по ул. Ленина в г. Долинске, где между ним и 46-летним мужчиной без определенного места жительства произошел конфликт на бытовой почве. После этого, обвиняемый, используя зажигалку, поджог полиэтиленовую упаковку и поднес открытое пламя к потерпевшему, от чего одежда последнего загорелась. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от травматического шока в результате термических ожогов пламенем с поражением всей поверхности тела.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.