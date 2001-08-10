03:42, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Что такое страховые споры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Когда дело доходит до выплаты возмещения, страховые компании нередко пытаются всеми возможными способами избежать исполнения обязательств. В ситуации, когда страховщик безосновательно не признает наступление страхового случая, отказывает в компенсации, занижает ее размер или тянет со сроками, вам поможет страховой юрист. Получить юридическую помощь можно здесь.
Помощь юриста по страховым случаям
Юристы, оказывающие услуги по разрешению споров со страховыми компаниями, помогут с взысканием положенных выплат по договорам страхования:
- транспортных средств (КАСКО);
- гражданской ответственности при ДТП (ОСАГО, ДСАГО);
- имущества, в том числе и недвижимости (залив, пожар, противоправные действия третьих лиц);
- жизни и здоровья;
- предпринимательских рисков, включая дебиторской задолженности, убытков от остановки производства;
- иным видам страхования.
Независимо от специфики и характера сложившейся ситуации, работа адвоката по страховым спорам строится следующим образом:
- Правовой анализ. Юрист внимательно изучает все имеющиеся документы (договоры, полисы, справки) и оценивает перспективы взыскания страховой выплаты. Далее разрабатывается стратегия ведения дела.
- Досудебное урегулирование спора. Для этого юрист направляет письменную претензию и проводит переговоры. При грамотном подходе есть хороший шанс существенно ускорить всю процедуру разрешения конфликта. Если страховщик отказывается удовлетворять заявленные требования, взыскивать положенную выплату придется в судебном порядке.
- Представление интересов клиента в суде. Юрист составит исковое заявление, соберет необходимые документы и займется сопровождением процедуры до момента вынесения положительного решения. При несогласии с позицией суда, возможно обжалование в апелляционной, а затем и в кассационной инстанции.
- Сопровождение испольного производства. Не исключено, что страховщик откажется добровольно исполнять вынесенное решение. В таком случае потребуется возбуждение исполнительного производства для взыскания положенной выплаты в принудительном порядке. Юрист проконтролирует работу судебных приставов и при необходимости будет подавать жалобы на незаконные действия (бездействие) должностных лиц.
Обращение за юридической помощью позволит вам быстро и без лишних проблем получить страховую выплату в полном размере. Юрист по страховым спорам возьмет на себя всю работу, а вам останется лишь контролировать процесс и ожидать завершения разбирательства. Что касается выплат при потере здоровья, поможет медицинский юрист в Москве.
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