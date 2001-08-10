Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 57-летней местной жительницы о краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили 44-летнего и 41-летнего жителе областного центра, подозреваемых в данном преступлении. Как выяснили правоохранители, граждане устанавливали забор на территории дачного дома заявительницы. Во время работ они обнаружили в доме две бухты с кабелями, которые решили похитить. Ночью 29 мая, пока потерпевшая отсутствовала, фигуранты проникли через окно в жилище и похитили кабеля на общую сумму 10 тысяч рублей. Чужое имущество в дальнейшем подозреваемые продали в организацию для приёмки металла.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б, в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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