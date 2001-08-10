Ведущие онкологи страны обсуждают на Сахалине современные аспекты лечения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в Южно-Сахалинске началась научно-практическая конференция по вопросам онкологии. Обсудить развитие отрасли, опыт при лечении различных новообразований на Сахалин приехали ведущие специалисты Дальнего Востока и Сибири, а также научных центров онкологии имени Блохина и Петрова, клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Современные подходы в лечении онкозаболеваний позволяют использовать комплексное воздействие. В этом году в областном онкологическом диспансере установлен самый современный аппарат, применяемый в мировой медицине - ПЭТ/КТ. Это устройство дополнило парк техники, имеющейся в учреждении и позволяющей проводить лечение на самом передовом уровне. Благодаря техническим возможностям и применяемым методикам в последние годы квалификация сахалинских врачей заметно повысилась. Клинический опыт островных онкологов вызвал большое внимание участников конференции.

- Основная часть докладчиков – сахалинские врачи. Благодаря личному вниманию губернатора Валерия Лимаренко решаются вопросы развития отрасли, медицина в регионе вышла на новой уровень. Так, сегодня в островном онкодиспансере применяются все виды современного лечения, налажено взаимодействие с федеральными центрами, проводятся регулярные обмены опытом и мастер-классы по применению передовых методик. По сложным клиническим случаям осуществляется активное обсуждение тактики лечения. В онкологии многое зависит от применения лекарственной терапии. На Сахалине по этому направлению выделяется больше 200 миллионов рублей, это позволяет добиваться хороших результатов лечения, - рассказал главный врач областного онкодиспансера Сергей Старцев.

Практическая часть конференции заключалась в проведении мастер-классов. Специалисты федеральных центров приняли участие в операциях по удалению опухолей желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы - врачи делятся своими техническими приемами. Благодаря применению современных методов уменьшается травматичность вмешательства, а процесс восстановления занимает меньше времени.

- Лапароскопический доступ стал основным при удалении некоторых видов опухолей, это позволяет избежать разрезов. И таких операций с каждым годом проводится все больше. Нам всегда есть, чему поучиться у специалистов крупных центров. Современная медицина работает по единым стандартам, удаленность острова не является ограничивающим фактором в лечении, - поделился заведующий онкоурологическим отделением Илья Белов.

Развитию онкослужбы в регионе уделяется значительное внимание. По поручению губернатора региона Валерия Лимаренко именно с этого направления начался проект «Проводники здоровья». Появление современного оборудования для диагностики и повышение доступности медицинских услуг в Сахалинской области позволили увеличить показатель динамики выявления онкозаболеваний на 1-2 стадии. По итогам 2023 года он составил 59% от общего количества.