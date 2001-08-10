Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Внедорожные соревнования «Пушистый Трофи» прошли в рамках Х юбилейного фестиваля авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». В состязаниях приняли участие 15 экипажей в трёх категориях, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Для Сахалинской области кольцевой трофи - абсолютно новый формат внедорожных гонок. Здесь происходит одновременный старт экипажей по категориям. Поэтому очень часто на специальных участках трассы находятся сразу несколько участников, которые пытаются пройти определенное препятствие. Это и совершенно другие правила. Абсолютно всем экипажам удалось показать как высокий уровень подготовки своего автомобиля, так и слаженную командную работу пилота и штурмана, - отметили организаторы.

Соревнования проходили в трёх категория. «ТР1» – минимальные переделки в конструкции автомобиля, «ТР2» – модифицированные авто и «Абсолют» - спортивные прототипы.

В категории «ТР1» победу одержал экипаж в составе Виктора Ведерникова и Юрия Малахова, на втором месте дуэт Виктора Приходько и Павла Костромина.

Первое место в категории «ТР2» завоевал Виталий Терещенков и Артём Севостьянов, на втором месте расположился экипаж Юрия Юркова и Анвара Низаева, третьими стали Денис Устюгов и Дмитрий Остапенко.

В самой зрелищной категории «Абсолют» золото соревнований выиграла команда HWC в составе Сергея Конева и Дмитрия Блинова. Коллектив является действующим чемпионов Дальневосточного федерального округа по джип-триалу, а в прошлом году спортсмены стали чемпионами мира в соревнованиях RFC в Малайзии.

Второе место заняли Алексей Богатырь и Сергей Апальков, на третьем месте Сергей Синев и Владислав Горшечников.