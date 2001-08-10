Тихоокеанское
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13:01, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на концерт оркестра народных инструментов из Калининграда

Сахалинцев приглашают на концерт оркестра народных инструментов из Калининграда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 августа в доме культуры «Родина» Калининградский оркестр русских народных инструментов даст два концерта – «Игры и оркестром» и «Песни нашей Родины».

Коллектив приедет на Сахалин в рамках федеральной программы «Мы – Россия» и выступит с гастролями в разных городах островной области, в том числе в Южно-Сахалинске.

Добавим, калининградский оркестр был создан в 1991 году с целью развития национальных музыкальных традиций. Особенность коллектива – объединение наиболее значимых концертных программ в долгосрочные проекты, ставшие за последние годы основой его деятельности.

Оркестр представит на Сахалине две программы. «Песни нашей Родины» – показывает многообразие музыкальной культуры страны. Во время выступления артисты будут использовать русские народные инструменты – гусли шлемовидные, окарину, гармонь. Выступление будет дополнено поэзией Сергея Есенина, Николая Рубцова, Евгения Евтушенко, прозой Василия Шукшина и Михаила Шолохова.

В программе «Игры с оркестром» слушатели узнают об истории русских народных инструментов и услышат мелодии из мультфильмов, детских кинофильмов, а также произведения отечественных и зарубежных композиторов.  Кроме этого юные зрители смогут сыграть вместе с солистами оркестра

Концерты состоятся 25 августа в 16.00 («Игры с оркестром») и в 18.00 («Песни нашей Родины»), вход свободный.

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