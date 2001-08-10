На субботней ярмарке в Южно-Сахалинске отметят День торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ярмарочные ряды с товарами островных предприятий развернутся с 10.00 до 16.00 по ул. Вокзальной, 71. Все желающие смогут приобрести выпечку, мясную и молочную продукцию, овощи фрукты, клубнику, мед, а также рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Гостей мероприятия на ярмарке будет ждать развлекательная программа с выступлениями и конкурсами.

- Приглашаем южносахалинцев и гостей города принять участие в мероприятии, особенно учитывая, что наступает сезон сбора свежих овощей - можно будет сделать выгодные покупки и получить заряд хорошего настроения, - отмечает исполняющая обязанности директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Администрация Южно-Сахалинска при поддержке областного правительства реализует ряд финансовых инструментов, направленных на поддержку местных производителей. Также в городском округе действует программа развития сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Для реализации продукции островных аграриев в муниципалитете работают 9 ярмарочных площадок, которые пользуются большим спросом среди горожан.