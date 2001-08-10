На Сахалине стали известны сильнейшие дрифтёры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль дрифта прошёл в рамках Х юбилейного фестиваля авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». После многолетнего перерыва мероприятие вновь порадовало тысячи любителей ярких зрелищ и запаха жженой резины. Участие в заездах приняли 7 гонщиков, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

На разгонную прямую вышли: Владимир Смолянинов на Subaru Forester SG5, Александр Иванченко на Toyota Chaser JZX100, Илья Капыш на Toyota Mark II JZX100, Алексей Быков на Toyota Mark II JZX100, Тимофей Холявин на Toyota Chaser JZX100, Сергей Наумов на Toyota Chaser JZX100 и Кирилл Тихобаев на Toyota Cresta JZX100.

После тренировок жеребьёвка разбила пилотов на пары по турам. Таким образом, все участники смогли посоревноваться друг с другом. В парных дрифт-заездах был лидер и преследователь. Первому необходимо безошибочно проехать оцениваемый участок трассы в контролируемом заносе, выполняя судейское задание, а автомобиль преследователя должен безупречно повторить траекторию своего лидера в максимально возможной близости, но не допуская контакта с автомобилем соперника. По окончанию туров были определены четверо сильнейших пилотов, которые и определяли между собой победителей и призеров.

По итогу гонок первое место завоевал Илья Капыш из команды Armros x Eagle Oil team.

- Очень понравилось покрытие, на котором мы соревновались. Сцепление с асфальтом было великолепное – это позволило более точно удерживать машину и выполнять различные комбинации. Своим выступлением доволен. К сожалению, в финальном заезде борьбы не получилось, так как у соперника возникли технические неполадки с автомобилем. Но всё равно для каждого участника это огромный опыт, - рассказал Илья.

Вторым стал Кирилл Тихобаев из команды Armros x Eagle Oil team на автомобиле Toyota Cresta JZX100 при поддержке Lit Energy, на третьем месте расположился Тимофей Холявин на Toyota Chaser JZX100.

- Такое мероприятие удалось впервые организовать за много лет благодаря появившемуся асфальту на аэродроме Пушистый. Фестиваль уже собрал большое количество положительных отзывов. Мы готовы и дальше развивать наше движение, пропагандируя культуру вождения на дорогах общего пользования путем привлечения единомышленников к автоспорту на специально организованных для этого площадках. Выражаем особую благодарность за возможность возобновить официальные автоспортивные соревнования губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, главе островного минспорта Артёму Подшивалову, директорам областных Центра технических видов спорта Дмитрию Третьякову и Центра спортивной подготовки Алексею Никонову и председателю региональной спортивно-технической федерации автомобильного спорта Алексею Богатырю, - подытожили организаторы фестиваля дрифта.