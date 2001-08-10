Сахалинец за пьяную езду на два года отправится в колонию строгого режима

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу против 41-летнего местного жителя. Его признали виновным по части 1 статьи 264.3 УК РФ – управление автомобилем лицом, лишённым права управления и подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и по части 2 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное деяние.

Суд установил, что в январе 2026 года подсудимый, ранее привлечённый к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и не имея права управления, вновь сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя и учитывая непогашенную судимость за тяжкие преступления, назначил подсудимому 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 6 месяцев. Автомобиль конфисковали в доход государства. Приговор вступил в законную силу.