Валерий Лимаренко провел совместный прием пациентов и проводников здоровья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава региона помог в индивидуальном порядке решить вопросы, которые возникают у сахалинцев с хроническими заболеваниями. Во время встречи пациентке с несколькими диагнозами назначили проводника, который будет вести ее по всем профилям. Другим пациентам помогли записаться на прием к врачу, получить технические средства реабилитации и устроить ребенка-инвалида в центр «Преодоление», рассказали ТИА "Острова" в ругиональном правительстве.
У жительницы Южно-Сахалинска Марии несколько сложных заболеваний, ей необходимо постоянно наблюдаться у кардиолога, эндокринолога и травматолога.
– За полгода мне позвонили три человека. Я не понимала, кто мой проводник и как пользоваться этой услугой. И только сейчас у меня появилась Татьяна, я могу ей написать на телефон. Надеюсь, что мы сработаемся, и мне будет проще решать медицинские вопросы, – поделилась пациентка.
Сложности возникли из-за того, что Марии назначили проводников по каждому из диагнозов. Потом произошла ошибка системы, и южносахалинка на несколько месяцев осталась без внимания медицинского администратора.
– Это неприемлемая ситуация! Люди, которые имеют несколько заболеваний, заслуживают особой заботы. Для пациентов со сложными диагнозами необходимо составлять индивидуальный план диспансерного наблюдения. Один проводник должен решать вопросы по нескольким медицинским профилям, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Другая жительница Южно-Сахалинска, страдающая хронической гипертонией, узнала о проекте «Проводники здоровья» из новостей. Наталья сама позвонила на 1-300 и услышала, что персональный помощник ей не положен. Выяснилось, что пациентка наблюдалась у кардиолога в частной клинике, и в государственной не было ее медкарты.
– Все данные должны быть в единой медицинской информационной системе независимо от того, где человек проходит лечение. Если бы проводник связался с пациенткой, проявил участие, записал на прием, ей, возможно, и не захотелось бы обращаться к платному врачу, – отметил глава региона.
Теперь у Натальи появился персональный помощник по медицинским вопросам. Также южносахалинке помогли устроить ребенка-инвалида на реабилитацию в центр «Преодоление».
На встрече с губернатором инвалида первой группы Ирину Николаевну записали на прием к главному онкологу Сахалинской области. Для пенсионерки также организуют телемедицинскую консультацию с ведущими специалистами России и при необходимости отправят на лечение в Москву. В индивидуальном порядке помогли решить и вопрос с предоставлением технических средств реабилитации подходящего размера.
К главе региона обратилась также жительница Дальнего Елена. Она рассказала, что у них с мамой до недавнего времени был один проводник здоровья по профилю эндокринология.
– Александра – прекрасный отзывчивый специалист, всегда очень помогала нашей семье. А теперь маме поставили кардиологический диагноз и забрали от Александры. Очень прошу вернуть ее, – обратилась к губернатору сахалинка.
Валерий Лимаренко поддержал Елену и отметил, что, если у нескольких членов семьи есть хронические заболевания, за всеми необходимо закреплять одного помощника, независимо от диагноза.
В ходе встречи пациентка также поделилась, что из-за изменения размера ее дочери-инвалиду не выдали памперсы в этом году. Губернатор поручил решить вопрос в ручном режиме и обеспечить всем необходимым.
Напомним, проект «Проводники здоровья» был запущен в 2023 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Сегодня на Сахалине и Курилах 700 администраторов диспансерного наблюдения взяли под крыло 150 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями. Персональные помощники напоминают людям о необходимости посетить доктора или сдать анализы, помогают получить льготные лекарства и адресно решают другие медицинские вопросы.
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