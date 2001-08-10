Сахалинец подсмотрел у соседа пароль от телефона и украл деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России "Поронайский" поступило заявление от 51-летнего местного жителя, по факту кражи денежных средств с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 38-летний житель Поронайска.

Как выяснили сотрудники полиции, фигурант проживал по соседству с заявителем. В один из из дней злоумышленник увидел, как его сосед заходит в приложение банка и запомнил пароль. В этот момент у него возник преступный умысел. Так, под различными предлогами подозреваемый брал мобильный телефон потерпевшего и переводил денежные средства себе на счёт.

Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.