Виды кассовой ленты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если вам нужно купить кассовую ленту в Минске, для начала стоит разобраться с ее видами и характеристиками. Современные производители предлагают большой выбор бумаги для фискальной техники, которая может различаться по размерам, количеству слоев, способу переноса данных. О том, что такое чековая лента и какой она бывает, рассмотрим в статье.

Особенности чековой ленты

Кассовая лента представляет собой узкие полоски бумаги, которые покрывают термохимическим составом и сматывают в рулоны. В дальнейшем их применяют для печати чеков, используя в этих целях различные типы оборудования – кассовые аппараты, принтеры, фискальные регистраторы, банкоматы и др.

Без чековой ленты не обходится ни одно предприятие, которое оказывает услуги или предлагает товары физическим и юридическим лицам. Чеки печатают магазины, аптеки, рестораны, билетные терминалы и многие другие. В зависимости от конкретного оборудования для печати компании могут применять ленту со следующими характеристиками:

ширина – 57 или 80 мм;

диаметр втулки – 12 или 26 мм;

длина рулона – от 17 до 75 м;

плотность – 44 г/кв. м.

В некоторых случаях в фискальных аппаратах используется более плотная чековая лента – от 55 до 65 г/кв. м. Обычно ее устанавливают в терминалах самообслуживания.

Классификация

Выбор кассовой ленты во многом определяется ее типом. В зависимости от количества слоев бумаги она делится на две категории:

Однослойная – изготавливается из одного слоя офсетной бумаги. Может различаться по ширине и обычно имеет красную полоску, которая сигнализирует о необходимости замены рулона. Двухслойная – состоит из двух бумажных слоев и является более распространенным вариантом, так как позволяет создавать копию чека. Он остается в магазине и в дальнейшем используется для ведения отчетности.

В отдельную категорию можно выделить термоленту, которая обеспечивает перенос надписей или изображений в результате воздействия высоких температур. Она состоит из одного слоя и используется в кассовых аппаратах, оснащенных термопринтером. В отличие от классической офсетной бумаги, термолента позволяет экономить на расходных материалах, так как не требует краски или чернил. Еще одно преимущество – стойкость нанесенной информации к истиранию и выгоранию на солнце.

Работа компании в бесперебойном режиме требует своевременной закупки расходных материалов для фискальной техники. Чтобы купить кассовую ленту в Минске необходимого типа и в нужном количестве, стоит заранее оценить пропускную способность своего торгового объекта, а также определить среднесуточное количество печатаемых чеков.