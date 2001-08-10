Виды кассовой ленты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если вам нужно купить кассовую ленту в Минске, для начала стоит разобраться с ее видами и характеристиками. Современные производители предлагают большой выбор бумаги для фискальной техники, которая может различаться по размерам, количеству слоев, способу переноса данных. О том, что такое чековая лента и какой она бывает, рассмотрим в статье.
Особенности чековой ленты
Кассовая лента представляет собой узкие полоски бумаги, которые покрывают термохимическим составом и сматывают в рулоны. В дальнейшем их применяют для печати чеков, используя в этих целях различные типы оборудования – кассовые аппараты, принтеры, фискальные регистраторы, банкоматы и др.
Без чековой ленты не обходится ни одно предприятие, которое оказывает услуги или предлагает товары физическим и юридическим лицам. Чеки печатают магазины, аптеки, рестораны, билетные терминалы и многие другие. В зависимости от конкретного оборудования для печати компании могут применять ленту со следующими характеристиками:
- ширина – 57 или 80 мм;
- диаметр втулки – 12 или 26 мм;
- длина рулона – от 17 до 75 м;
- плотность – 44 г/кв. м.
В некоторых случаях в фискальных аппаратах используется более плотная чековая лента – от 55 до 65 г/кв. м. Обычно ее устанавливают в терминалах самообслуживания.
Классификация
Выбор кассовой ленты во многом определяется ее типом. В зависимости от количества слоев бумаги она делится на две категории:
- Однослойная – изготавливается из одного слоя офсетной бумаги. Может различаться по ширине и обычно имеет красную полоску, которая сигнализирует о необходимости замены рулона.
- Двухслойная – состоит из двух бумажных слоев и является более распространенным вариантом, так как позволяет создавать копию чека. Он остается в магазине и в дальнейшем используется для ведения отчетности.
В отдельную категорию можно выделить термоленту, которая обеспечивает перенос надписей или изображений в результате воздействия высоких температур. Она состоит из одного слоя и используется в кассовых аппаратах, оснащенных термопринтером. В отличие от классической офсетной бумаги, термолента позволяет экономить на расходных материалах, так как не требует краски или чернил. Еще одно преимущество – стойкость нанесенной информации к истиранию и выгоранию на солнце.
Работа компании в бесперебойном режиме требует своевременной закупки расходных материалов для фискальной техники. Чтобы купить кассовую ленту в Минске необходимого типа и в нужном количестве, стоит заранее оценить пропускную способность своего торгового объекта, а также определить среднесуточное количество печатаемых чеков.
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