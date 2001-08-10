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07:29, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Задача металлообработки заключается в придании заготовке требуемых размеров и формы. Если для листовых металлических заготовок достаточно резки и сгибания, то при изготовлении сложных конструкций потребуются сверлильный станок по металлу и токарно-фрезерное оборудование.
Особенности обработки металла на фрезерном оборудовании
Токарно-фрезерный агрегат предназначен для выполнения таких операций, как резьба, торцевание, сверление, шлифовка и многое другое. Современный станок способен обрабатывать изделия в серийном производстве и в единичном экземпляре. Обработка металла на данном типе оборудования осуществляется довольно просто. Принцип работы заключается в резке закрепленной металлической заготовки вращающимся режущим инструментом. В процессе обработки с поверхности заготовки срезается слой металла.
Устройство оборудования
Токарно-фрезерный агрегат состоит из станины, на которой фиксируются подвижные и неподвижные компоненты. Надежное и безопасное крепление резцов обеспечивается суппортом. Оборудование также комплектуется шпинделем – подвижным механизмом, который служит для надежной фиксации заготовки.
Важной деталью оборудования является задняя бабка, предназначенная для передвижения металлической детали в области обработки. Дополнительно станок может быть оснащен системой охлаждения для защиты механизмов от перегрева и, как следствие, от короткого замыкания.
Станки с ЧПУ
Крупным промышленным предприятиям выгоднее купить токарно-фрезерный станок с числовым программным управлением. Такое оборудование обеспечивает:
- Высокую производительность. Оператору достаточно задать необходимые параметры в программу.
- Отличные показатели точности. Агрегат, оснащенный ЧПУ, может выполнять огромное количество вычислительных процессов и производить обработку детали в соответствии с заданной программой.
- Отсутствие брака. Вероятность дефектов сводится к нулю, так как все операции настроены и выполняются автоматически.
- Экономичность. Благодаря точности выполняемых на аппарате с ЧПУ операций практически полностью исключена холостая работа агрегата, что сокращает расходы на электрическую энергию.
Токарно-фрезерный станок применяется во многих сфера производства и промышленности, а также в частных мастерских и ремонтных цехах. Такой агрегат способен обрабатывать все виды металлов и сплавов, которые используются в производстве. Именно поэтому он и остается одним из наиболее востребованных станков среди прочих видов токарного оборудования.
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