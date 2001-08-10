В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Памятный крест в честь боев во время Русско-Японской войны установили в планировочном районе Дальнее. Здесь в начале прошлого века ожесточенные бои с превосходящими силами противника вел отряд полковника И.А. Арцишевского, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня в церемонии открытия приняли участие представители администрации Южно-Сахалинска, общественности, депутаты Городской Думы. Освящение памятного знака провел настоятель храма Святителя Иннокентия Московского, протоиерей Виктор Горбач. В ходе мероприятия была установлена мемориальная плита, которая стала данью уважения подвигу офицеров, солдат, дружинников и моряков Российского флота, защищавших Южный Сахалин.

Исследованием исторического периода долгое время занимался краевед Виктор Горобец. Он же выступил с инициативой установить крест в память о погибших воинах в месте линии обороны.

- Ещё адмирал Макаров говорил: «Помни войну!». Поэтому историческая память чрезвычайно важна. Мы должны знать и рассказывать о событиях прошлого нашим потомкам, - отметил Виктор Горобец.

В 1905 году отряд во главе с полковником Иосифом Арцишевским отступал к селу Дальнее от Корсаковского поста. Заняв позиции северо-западнее села, войска возвели укрепления. В течение двух дней отряд под командой лейтенанта флота Александра Максимова удерживал эти позиции, отбивая атаки противника. 28 июня 1905 года японская артиллерия открыла огонь по главной позиции полковника Арцишевского. Значительные потери привели к отступлению. Отход основного отряда прикрывали тыловые отряды лейтенанта Максимова, подпоручика Тикканена, штабс-капитана Карепина.

В момент боя лейтенант флота Александр Максимов был болен лихорадкой, а также был ранен и взят в плен японскими солдатами. Узнав о его подвиге, после его излечения ему вернули личное оружие. В последствии он вернулся на Родину.

Добавим, помощь в изготовлении памятного знака оказали спонсоры. Как отметил начальник отдела по управлению селом Дальнее Андрей Худорбаев, в настоящее время прорабатывается вопрос о благоустройстве близлежащей территории.