Сахалинку оштрафовали за дебош в отделе судебных приставов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отделение судебных приставов по Александровск-Сахалинскому району пришла женщина с ярко выраженным признаком алкогольного опьянения, с целью выяснить причину принудительного привода ее подруги к судебному приставу-исполнителю, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слжубе УФССП РФ по Сахалинской области.
Судебный пристав по ОУПДС, находящийся на пропускном пункте в отделение, объяснил сахалинке, что гражданам, находящимся в состоянии опьянения (алкогольном или наркотическом), запрещено находится в ОСП, и попросил ее покинуть помещение. Однако, жительница Александровск-Сахалинска проигнорировала законное требование сотрудника ведомства, и, перегородив собой вход в отдел, стала в агрессивной форме требовать отпустить свою подругу. Просьбы сотрудников ведомства о прекращении неподобающего поведения были проигнорированы женщиной.
Судебным приставам отделения ничего не оставалось, как успокоить гражданку, составив на нее административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».
Согласно санкции по данной статье - сахалинка получила наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
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