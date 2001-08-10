Тихоокеанское
информационное агентство
26 Сентября 2024
Сейчас 20:15
92,39|103,48|66,91
Дальневосточный транспортный прокурор проведет личный прием предпринимателей
11:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены

Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает сбор информации о местах захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, которые по разным причинам оказались заброшенными, чтобы в дальнейшем привести их в порядок, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал заместитель директора управления мониторинга городского хозяйства Евгений Замотаев, ежегодно в областном центре проводятся работы по содержанию  захоронений Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда. Зимой расчищаются подходы к могилам, в весенне-летний период рабочие убирают мусор, косят траву, окрашивают ограды и выполняют  другие работы.

Еще одно важное направление - сбор информации о  захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны, за которыми по разным причинам  некому ухаживать (например, родственники давно уехали или ушли из жизни). Часто такие захоронения  находятся в неудовлетворительном состоянии.

- Проводим обходы территорий кладбищенских комплексов, чтобы установить места захоронений  наших ветеранов, которые сражались за Родину, и далее спланировать мероприятиях по ремонту памятников, приведению их в порядок, – рассказал Евгений Замотаев.

К сожалению, в ходе осмотра получить полноценную информацию о многих  захоронениях довольно сложно. По прошествии времени таблички на  памятниках стали нечитаемыми. Администрация города просит жителей оказать содействие в составлении реестра могил ветеранов Великой Отечественной войны. Если у вас есть информация о месте, где похоронен ветеран, сообщите, пожалуйста, об этом по  телефону: 8 (4242) 300-451. Это поможет ускорить процесс — специалисты выедут на место, проведут оценку состояния памятника для дальнейшего планирования работ.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?