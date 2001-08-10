Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабное отраслевое мероприятие пройдет со 2 по 4 октября в Южно-Сахалинске. В эти дни запланированы обширная деловая повестка, экспозиция нефтегазового оборудования, а также насыщенная культурная программа для всех желающих, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Лейтмотив нынешнего энергетического форума – это «Форум для людей!». Впервые мероприятия пройдут на нескольких площадках, но в шаговой доступности друг от друга. Доступ к культурной программе будет открыт для всех жителей и гостей областной столицы. На площадке перед зданием Правительства расположены несколько павильонов. Здесь и выставка технологий и оборудования для нефтегазодобычи, а на выставке специализированной техники представят уникальную машину для тушения сложных промышленных пожаров. Уверен, это будет интересно и детям, и взрослым, – рассказал министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

Активности подготовили для посетителей разных возрастов и профессий. Школьников познакомят с нефтегазовой отраслью на тематической экспозиции. В павильоне «Сахалинской энергии» проведут семинары для управленцев. А студенты смогут на одной из площадок форума пройти собеседование, познакомиться с будущими работодателями и попасть в кадровый резерв ведущих нефтегазовых предприятий.

Открытие 28-ого энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» состоится на площади перед домом Правительства. Подарком для зрителей станет концерт рок-группы «Чайф» 3 октября. В рамках форума жители и гости областной столицы также смогут посетить выставку «Россия на Дальнем Востоке» в музее имени Чехова.