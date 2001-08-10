На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Масштабное отраслевое мероприятие пройдет со 2 по 4 октября в Южно-Сахалинске. В эти дни запланированы обширная деловая повестка, экспозиция нефтегазового оборудования, а также насыщенная культурная программа для всех желающих, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Лейтмотив нынешнего энергетического форума – это «Форум для людей!». Впервые мероприятия пройдут на нескольких площадках, но в шаговой доступности друг от друга. Доступ к культурной программе будет открыт для всех жителей и гостей областной столицы. На площадке перед зданием Правительства расположены несколько павильонов. Здесь и выставка технологий и оборудования для нефтегазодобычи, а на выставке специализированной техники представят уникальную машину для тушения сложных промышленных пожаров. Уверен, это будет интересно и детям, и взрослым, – рассказал министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.
Активности подготовили для посетителей разных возрастов и профессий. Школьников познакомят с нефтегазовой отраслью на тематической экспозиции. В павильоне «Сахалинской энергии» проведут семинары для управленцев. А студенты смогут на одной из площадок форума пройти собеседование, познакомиться с будущими работодателями и попасть в кадровый резерв ведущих нефтегазовых предприятий.
Открытие 28-ого энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» состоится на площади перед домом Правительства. Подарком для зрителей станет концерт рок-группы «Чайф» 3 октября. В рамках форума жители и гости областной столицы также смогут посетить выставку «Россия на Дальнем Востоке» в музее имени Чехова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:07 Сегодня В Сахалинской области появится современный мусоросортировочный комплекс
09:09 Сегодня На Сахалине стартовала акция "БумБатл"
10:00 Сегодня Островные медики готовятся встречать пациентов в новом административно-поликлиническом корпусе
09:36 Сегодня Сахалинец ловил сетью горбушу и кету, а в итоге поймали его
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
16:05 20 Сентября В Южно-Сахалинске временно закроют движение автотранспорта на перекрёстке ул. Амурской с Библиотечным проездом
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
12:42 20 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в написании Литературного диктанта
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
Выбор редакции
- 12:11 Сегодня На Сахалине завершилась выставка-ярмарка издательской продукции
- 10:55 Вчера В Южно-Сахалинске поговорили о переработке бумаги
- 14:22 25 Сентября В Южно-Сахалинске к ответственности за езду по встречной полосе привлечен водитель
- 11:39 24 Сентября Северо-Курильск преображается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?