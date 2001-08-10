На Камчатке зафиксировали самый быстрый в мире случай эволюции гольцов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самый быстрый в мире случай эволюции гольцов учёные обнаружили в Южно-Камчатском заказнике. В полевом сезоне этого года сотрудники научного отдела Кроноцкого заповедника в озере Витаминное обнаружили две формы рыб, произошедших от одного предка. Их эволюция прошла стремительно – всего за полторы тысячи лет. Обычно этот процесс занимает более десяти тысячелетий, сообщает ТК "41 Регион".

В современном виде озеро Витаминное сформировалось около полутора тысяч лет назад после колоссального обвала северо-западного макросклона вулкана Дикий Гребень. Верхнее течение реки Ульянова, вытекающей из озера, характеризуется порожистым руслом и наличием непреодолимого для проходных рыб водопада.

«Мы обнаружили, что ихтиофауна озера представлена исключительно жилой мальмой, которая разделена на две формы. Длина тела половозрелых представителей мелкой формы – около 20 см, питаются они исключительно планктонными ракообразными. Взрослые рыбы крупной формы имеют длину около 30-35 см и в основном кормятся донными беспозвоночными, отмечены случаи хищничества. Судя по косвенным данным, нерест планктофагов (поедающих планктон) происходит поздней осенью и зимой непосредственно в котловине озера. Бентофаги (поедающие донные организмы) поднимаются осенью на нерест в стекающие в озеро реки, здесь же происходит и нагул ранней молоди в течение 2-3 лет», – сообщил старший научный сотрудник «Кроноцкого заповедника» Григорий Маркевич.

Разные экологические формы гольцов озера Витаминное – это новый обнаруженный уникальный элемент биоразнообразия Южно-Камчатского заказника. Интересно, что устойчивое разделение на две формы произошло за удивительно короткий срок – 1500 лет, что свидетельствует об очень высокой скорости эволюции и беспрецедентном влиянии факторов окружающей среды на процессы естественного отбора.

«Примеров такого быстрого разделения лососевых рыб на несколько форм в мировой научной литературе ранее описано не было», – сказал Григорий Маркевич.

Полученные в ходе работ материалы переданы в Лабораторию экологии низших позвоночных Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН для дальнейшего анализа.