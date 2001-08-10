В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске дан старт масштабному фестивалю-конкурсу «Поющие острова» для детей с ограниченными возможностями здоровья. На сцене Дворца детского (юношеского) творчества состоялась торжественная церемония открытия. Участников фестиваля, их родителей и наставников приветствовали представители администрации города и городской думы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Фестиваль проводится в Южно-Сахалинске уже восьмой раз и расширяет горизонты – количество участников увеличилось от 10 в 2016 году до 250 сейчас. Возраст юных конкурсантов от 6 до 18 лет. Это ребята из 51 образовательного учреждения, в том числе 22 детских садов Южно-Сахалинска (в том числе Ново-Александровска), Долинска, Поронайска, Корсакова, поселка Смирных и села Троицкого Анивского района. Подготовили ребят 109 руководителей творческих коллективов.

Конкурсантов и гостей праздника со сцены приветствовала заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова.

- Это не просто конкурс, а настоящий праздник творчества. В нашей области много одаренных ребят, успехи которых вызывают восхищение. «Поющие острова» позволяют нам снова убедиться, что не существует никаких ограничений для талантов. Каждый из вас уже победитель, желаю вам интересных испытаний, получайте новый опыт. И от всего сердца благодарю родителей и наставников, которые поддерживают дарования, спасибо!, - отметила Светлана Александровна.

С теплыми словами обратилась депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова. Она пожелала успехов и ярких выступлений, отметив - что каждый конкурсант здесь умеет упорно трудиться, идти к своей мечте и цели.

Данила Цыганков, воспитанник коррекционной школы «Надежда», не впервые готовится к выходу на сцену в дуэте «Улыбка» с одноклассником Алексеем Кузиным.

- Готовились долго, репетировали, буду выступать с песней «Учиться надо весело», а также прочитаю стихотворение «Вишня» автора Михаила Исаковского. Настроение хорошее - чего всем участникам и желаю, - поделился четвероклассник.

Другая участница фестиваля Полина Синяйкина - тоже натура творческая, к «Поющим островам» присоединяется не первый раз. На сцене уже выступала с песнями и стихотворениями. В этом году решила еще и показать свое рукоделие в номинации «Декоративно-прикладное творчество».

Девушка обучается в первом лицее, также занимается в Областном центре народного творчества и сегодня каждый мог увидеть на выставке в фойе, в том числе, ее работы. Среди них - вышитый из бисера остров Сахалин, креветка, ракушка, морская звезда и другие.

- Хочу пожелать всем конкурсантам всегда идти вперед, никогда не отчаиваться и верить в лучшее. Важно, что такой конкурс есть - он позволяет показать, как много есть художественных направлений, как много творческих ребят, - делится Полина Синякина.

Первый день фестиваля-конкурса уже состоялся насыщенно и плодотворно, жюри увидели творческие работы участников в номинациях: «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». 22 октября во Дворце детского (юношеского) творчества и в ДК «Родина» пройдет конкурсный день по номинациям: «Вокальное творчество», «Хореографическое творчество», «Инструментальное творчество», «Жестовое творчество» и «Литературное творчество».

Имена победителей станут известны 26 октября на церемонии награждения, а 29 октября фестиваль завершится ярким гала-концертом в «Чехов-центре».