Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июля 2024
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На участке улице Горького в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
10:24, | Новости общества Сахалина и Курил

На участке улице Горького в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

На участке улице Горького в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С утра пятницы, 26 июля по 20.00 воскресенья, 28 июля будет временно ограничено движение по полосам ул. Горького на участке от ул. Тихоокеанской до пр. Коммунистического, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Там запланированы дорожные работы с укладкой асфальтобетонного покрытия.

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