Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2024
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09:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой

В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соцсетях благовещенцы распространяют видео издевательств над девушкой. Жестокий самосуд устроили несколько парней, сообщает ИА "Порт Амур" и публикует кадры, которые прислали читатели информационного агентства.

На видео девушку заставляют представиться и назвать дату рождения. После чего на нее начинают сыпаться удары. Парни пинают ее и бьют кулаками. Их жертва пытается закрыться, упав на землю.

Действуют молодые люди якобы от «магазина», который «кинула» героиня ролика. Под градом ударов девушка сквозь рыдания признается, что ее «подставил мужик», называет линчевателям его имя и адрес — район Тайваня.

После этого девушку ставят на колени, обривают наголо, обливают зеленкой и заставляют ею умыться. На видео от нее требуют извинений в адрес магазина, а когда получают их, заявляют: «Сейчас будем ломать тебе палец», хватают девушку за руку и сильно выворачивают фаланги. Упав на землю, жертва парней начинает кричать от боли.

Пользователи предположили, что самосуд могли устроили из-за торговли синтетическими наркотиками.

Дата и место съемки неизвестны.

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