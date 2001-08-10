28 сахалинцев поборются за медали на VIII Международных играх "Дети Азии"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В команду Дальневосточного федерального округа на предстоящих VIII Международных спортивных играх «Дети Азии» вошли 28 представителей Сахалинской области. Соревнования пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Отбор на Игры прошли мас-рестлеры Кирилл Лихобаба и Артем Корниевич, тхэквондисты Евгений Кравченко, Алина Цой и Виктория Беляева, дзюдоисты Даниэль Бердикулов, Богдан Тяпшев, Вероника Макеева и Максим Пивоварчик, стрелки Екатерина Казаринова и Даниил Красиловец, борцы Леонид Корчагин и Никита Рыбченков, брейкеры Ярослав Кармадонов и Софья Мингинович, а также команда областной спортшколы по волейболу, шахматист Михаил Парецкий и гимнастка Кира Яблочникова.
- Сахалинская область впервые будет выступать по классическому волейболу на «Детях Азии». Для ребят большая радость побывать там, где они ещё не были, хотя много слышали об уровне проведения соревнований. Пусть шансы у нас не очень велики, однако, мы организовали хороший подбор игроков, и они заряжены на победу, - отметила старший тренер-преподаватель областной спортшколы по волейболу Марина Захарова.
В команду Дальнего Востока вошли представители Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев, республик Саха (Якутия), Бурятия, Чукотского и Еврейского автономных округов.
На Играх разыграют 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: баскетболе 3х3, боксе, хапсагае, куреше, волейболе, дзюдо, легкой атлетике, мас-рестлинге, настольном теннисе, плавании, спортивной борьбе (вольная и греко-римская), самбо, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, футзале и художественной гимнастике, брейкинге, шахматах, го, кикбоксинге, стендовой стрельбе, скалолазании и борьбе Алыш.
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