Более 70 активных южносахалинцев старшего возраста регулярно занимаются бальными танцами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островной столице растет число сторонников здорового образа жизни среди горожан «серебряного» возраста. В рамках проекта «Сахалинское долголетие» для них открыты разные площадки, в том числе - занятия танцами на базе МАУ «Спортивный город», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Данное направление в муниципальном учреждении действует уже три года. Сейчас на танцевальной площадке регулярно занимаются более 70 представителей старшего поколения.
- В целом в учреждении большой блок посвящен работе со старшим поколением. Есть результаты - так, проект «Живем, танцуя!», направленный на увеличение активности и продолжительности жизни людей старшего поколения, удостоен награды на федеральном конкурсе «Здоровые города России» (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=26081). Масштабная работа продолжается, - комментирует директор МАУ «Спортивный город» Илья Прудников.
Сейчас танцевальные группы укомплектованы, но руководство прорабатывает вопрос об увеличении их числа и, соответственно, количества возможных участников возраста 55 лет и старше.
Хореограф, руководитель танцевального объединения МАУ «Спортивный город» Татьяна Легкова поделилась, что преподает уже 4 года в четырех танцевальных группах. Участие коллективов в различных мероприятиях всегда пользуется популярностью, причем, и в других городах региона.
- Я занимаюсь бальными танцами уже 10 лет. До этого 50 лет проработала в инфекционном отделении городской больницы, завершив работу, пошла сюда. Нравится очень - отдыхаю душой, тело в движении постоянно, испытываю удовольствие, танцуя и участвуя в выступлениях. Некогда болеть, в поликлинику ходить - надо на репетиции, - поделилась участница проекта Зинаида Козьмирук.
Другая участница танцевальной площадки, Светлана Чернышева, 14 мая отметила юбилей - 85 лет.
- Танцами занимаюсь 15 лет. Я не одинока, у меня коллектив, я здесь подпитываюсь, много друзей. Кроме того, мы весь Сахалин объездили со своими танцами, и за пределы выезжали, - отметила Светлана Степановна.
Депутат городской думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова особо отмечает важность проведения подобных мероприятий для пенсионеров.
- Я вижу на репетиции, какая это сложная работа, вместе с тем, она дает прилив сил и энергии. Танцоры участвуют во многих мероприятиях, показывая задор, мощную энергию. Такие мероприятия, где люди чувствуют себя востребованными, их сложно переоценить. Кроме того, считаю, кто к ним нужно подключать мам, чтобы они понимали, что даже в возрасте можно не уходить из активной жизни, а излучать доброжелательность, быть активным, - комментирует Майя Кириллова.
Напомним, проект «Сахалинское долголетие» в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Валерием Лимаренко, открыт с апреля 2019 года. Его участники получают «Карту сахалинца», с которой они могут бесплатно посещать бассейн, киносеансы, спектакли, другие культурно-массовые и спортивные мероприятия, получают скидки на продукты, аптечные товары, бытовую химию на всей территории области.
Ознакомиться с расписанием бесплатных занятий с инструктором на площадках МАУ «Спортивный город» можно на сайте, а также интерактивной карте физкультурных занятий. Справки по телефону 300-874 (доб. 2).
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