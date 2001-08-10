Особенности и преимущества пластинчатых теплообменников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пластинчатый теплообменник Alfa Laval используют для повышения эффективности работы систем отопления. Конструкция устройства выглядит таким образом, что греющая среда подходит через специальные каналы, так она передаёт часть тепла холодной среде, которую необходимо нагреть. Когда температура теплоносителя достигает необходимого уровня, то она попадает в систему трубопровода. По принципу работы пластинчатый теплообменник может быть:

регенеративным. Процесс обмена осуществляется между теплопередающими пластинами, при этом каждый поток разделен и изолирован;

рекуперативным. Осуществление теплообмена происходит на одной поверхности, с которой теплоносители контактируют по очереди.

Где используют пластинчатые теплообменники

Теплообменники используют на предприятиях разных сфер деятельности человека, среди них пищевая и химическая промышленность. Они эффективны для оптимизации работы систем нагрева технических и пищевых жидкостей, с их помощью удаётся обеспечить работу систем охлаждения промышленного оборудования. Помимо прочего теплообменники используют при подключении зданий к сети центрального отопления и охлаждения.

Наиболее активно устройства используют на предприятиях пищевой промышленности. Этот выбор обоснован особенностями теплообменников:

небольшой размер;

могут быть изготовлены из разных материалов;

их легко чистить.

Нельзя забывать о необходимости чистить функциональные элементы устройства, так как в случае загрязнения снижаются их тепловые и гидродинамические характеристики. Нередко проводить очистку приходится буквально через несколько часов работы. Часто пластинчатые теплообменники используют на предприятиях с целью пастеризации и утилизации отходящего тепла. В этом случае использование вспомогательного элемента позволяет охладить готовую продукцию без непосредственного воздействия на неё.

Преимущества:

небольшой вес, не требуют значительного пространства для работы;

монтаж занимает немного времени благодаря модульной конструкции теплообменника;

осуществляется точный контроль температуры, благодаря низкой тепловой инерции, эта особенность повышает скорость реакции;

устройство легко разбирается для проведения чистки и контроля состояния;

для адаптации устройства к работе в новых условиях достаточно добавить или убрать какое-то количество пластин.

Пластинчатые теплообменники известны как наиболее эффективные устройства. Толщина пластин сравнительно небольшая, это позволяет ускорить теплообмен и снизить потерю тепла.