Особенности и преимущества пластинчатых теплообменников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пластинчатый теплообменник Alfa Laval используют для повышения эффективности работы систем отопления. Конструкция устройства выглядит таким образом, что греющая среда подходит через специальные каналы, так она передаёт часть тепла холодной среде, которую необходимо нагреть. Когда температура теплоносителя достигает необходимого уровня, то она попадает в систему трубопровода. По принципу работы пластинчатый теплообменник может быть:
- регенеративным. Процесс обмена осуществляется между теплопередающими пластинами, при этом каждый поток разделен и изолирован;
- рекуперативным. Осуществление теплообмена происходит на одной поверхности, с которой теплоносители контактируют по очереди.
Где используют пластинчатые теплообменники
Теплообменники используют на предприятиях разных сфер деятельности человека, среди них пищевая и химическая промышленность. Они эффективны для оптимизации работы систем нагрева технических и пищевых жидкостей, с их помощью удаётся обеспечить работу систем охлаждения промышленного оборудования. Помимо прочего теплообменники используют при подключении зданий к сети центрального отопления и охлаждения.
Наиболее активно устройства используют на предприятиях пищевой промышленности. Этот выбор обоснован особенностями теплообменников:
- небольшой размер;
- могут быть изготовлены из разных материалов;
- их легко чистить.
Нельзя забывать о необходимости чистить функциональные элементы устройства, так как в случае загрязнения снижаются их тепловые и гидродинамические характеристики. Нередко проводить очистку приходится буквально через несколько часов работы. Часто пластинчатые теплообменники используют на предприятиях с целью пастеризации и утилизации отходящего тепла. В этом случае использование вспомогательного элемента позволяет охладить готовую продукцию без непосредственного воздействия на неё.
Преимущества:
- небольшой вес, не требуют значительного пространства для работы;
- монтаж занимает немного времени благодаря модульной конструкции теплообменника;
- осуществляется точный контроль температуры, благодаря низкой тепловой инерции, эта особенность повышает скорость реакции;
- устройство легко разбирается для проведения чистки и контроля состояния;
- для адаптации устройства к работе в новых условиях достаточно добавить или убрать какое-то количество пластин.
Пластинчатые теплообменники известны как наиболее эффективные устройства. Толщина пластин сравнительно небольшая, это позволяет ускорить теплообмен и снизить потерю тепла.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 09:05 28 Июня В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
09:37 28 Июня В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открывается выставка «В окопах Сталинграда»
17:13 27 Июня В администрации Южно-Сахалинска продолжают внедрять проекты по бережливым технологиям
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
Выбор редакции
- 14:26 Вчера Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 Вчера Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
- 09:06 Вчера Сергей Надсадин поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником
- 17:11 30 Июня «БеговелоБум» на Сахалине объединил около 60 юных дальневосточных спортсменов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?