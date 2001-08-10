Натальная карта: как составить и использовать для своего развития и счастья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Натальная карта — это уникальный астрологический портрет человека, который отражает положение планет и звезд в момент его рождения. Она может помочь вам узнать много интересного и полезного о себе и своей жизни.
Что такое натальная карта и как ее составить
Натальная карта — это схема небесной сферы, на которой отмечены точки пересечения эклиптики (пути Солнца) с горизонтом и меридианом места рождения человека, а также положение планет и звезд в этот момент. Для ее составления вам нужны точные данные о дате, времени и месте вашего рождения. Вы можете использовать специальные программы или сайты для астрологии, которые автоматически построят вашу карту по этим данным.
Сильные стороны или как она вам поможет в жизни
Натальная карта может помочь вам понять себя лучше, раскрыть свои потенциалы и таланты, определить свои цели и задачи, преодолеть сложности и проблемы. На ней вы можете увидеть свои сильные и слабые стороны, свои склонности и предпочтения, свои эмоции и чувства, свои отношения с другими людьми. Вы можете также узнать о своем прошлом и будущем, о своей судьбе и карме. Натальная карта поможет вам выбрать подходящую профессию, партнера, место жительства. Она также даст вам советы по тому, как использовать ее в повседневной жизни, как анализировать ее и обновлять.
Если вы хотите получить профессиональную консультацию по вашей натальной карте, вы можете обратиться к опытным астрологам на сайте astro-expert.pro. Они помогут вам разобраться во всех нюансах вашей карты и дадут вам ценные советы.
Какие виды существуют
Натальная карта может быть составлена по разным системам астрологии, которые имеют свои особенности и принципы. Самые распространенные виды — это:
- Традиционная или классическая. Самый древний и универсальный вид карты, который использует 12 знаков зодиака, 10 планет, 12 домов и аспекты между ними. Подходит для общего анализа личности и жизни человека.
- Ведическая или индийская. Вид карты, который основан на древней индийской системе астрологии — Джйотиш. Ведическая использует 27 лунных созвездий или Накшатры, 9 планет, 12 домов и специальные точки — Лагна и Раху-Кету. Подходит для предсказания событий и определения кармических задач человека.
- Китайская или восточная. Вид карты, который основан на древней китайской системе астрологии — Бацзы. Китайская натальная карта использует 12 животных или ветвей земли, 10 стихий или стеблей неба, 8 триграмм или гуа и 5 элементов — дерево, огонь, земля, металл и вода. Подходит для анализа характера и судьбы человека.
Вы можете выбрать любой вид натальной карты в зависимости от вашего интереса и цели. Вы также можете сравнивать их между собой и находить общие и различные черты.
Натальная карта — это не только интересный способ узнать о себе больше, но и мощный инструмент для вашего развития и счастья. Составьте свою натальную карту и откройте для себя новые возможности!
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