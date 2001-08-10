Житель Охи получил реальный срок за три удара ножом во время пьяной ссоры

Житель Охи получил реальный срок за три удара ножом во время пьяной ссоры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Охи проведёт год в исправительной колонии строгого режима за то, что ударил знакомого ножом три раза. Мировой судья судебного участка № 11 Охинского района признал местного жителя виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия. Как рассказали ТИА «Острова» в судебном участке, приговор пока не вступил в законную силу.

Суд установил, что в ноябре 2025 года осуждённый находился в квартире в городе Охе вместе с потерпевшим. Мужчины распивали спиртные напитки, и между ними возникли личные неприязненные отношения. Тогда фигурант взял кухонный нож и нанёс им не менее трёх ударов – по голове, туловищу и правой кисти потерпевшего. Врачи квалифицировали эти телесные повреждения как лёгкий вред здоровью, поскольку они вызвали кратковременное расстройство здоровья.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Судья учёл позицию государственного обвинителя, а также наличие в действиях подсудимого рецидива преступлений. В итоге суд назначил охинцу наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

