Житель Охи получил реальный срок за три удара ножом во время пьяной ссоры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Охи проведёт год в исправительной колонии строгого режима за то, что ударил знакомого ножом три раза. Мировой судья судебного участка № 11 Охинского района признал местного жителя виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия. Как рассказали ТИА «Острова» в судебном участке, приговор пока не вступил в законную силу.

Суд установил, что в ноябре 2025 года осуждённый находился в квартире в городе Охе вместе с потерпевшим. Мужчины распивали спиртные напитки, и между ними возникли личные неприязненные отношения. Тогда фигурант взял кухонный нож и нанёс им не менее трёх ударов – по голове, туловищу и правой кисти потерпевшего. Врачи квалифицировали эти телесные повреждения как лёгкий вред здоровью, поскольку они вызвали кратковременное расстройство здоровья.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Судья учёл позицию государственного обвинителя, а также наличие в действиях подсудимого рецидива преступлений. В итоге суд назначил охинцу наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.