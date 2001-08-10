На Сахалине росгвардейцы проверили места хранения оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональное управление Росгвардии усилило контроль оборота оружия в островном регионе. За прошедшую неделю сотрудники ведомства проверили 243 места хранения оружия у граждан и 5 организаций.
В ходе проверок выявлены нарушения законодательства, связанные с несвоевременным продлением разрешительных документов. По фактам нарушений составлено 6 административных протоколов.
Изъято 3 гладкоствольных ружья и один травматический пистолет, три разрешения на хранение и ношение оружия аннулированы. Также установлены обстоятельства, исключающие возможность владения оружием, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии.
Из-за истечения срока действия медицинского освидетельствования у владельцев гражданского оружия в Южно-Сахалинске, Корсакове, Томари, Охе и Смирных изъято 25 единиц огнестрельного оружия и 9 патронов. Еще три охотничьих ружья изъяли росгвардейцы у сахалинцев, подозреваемых в совершении умышленных преступлений. Всего по результатам проверок изъято и помещено на временное хранение 36 единиц огнестрельного оружия и 9 патронов. Принимаемые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законности.
За прошедшую неделю в ведомство поступило 260 обращений по вопросам в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Сотрудники рассмотрели 230.
Напоминаем владельцам оружия о необходимости строгого соблюдения правил. Ношение огнестрельного длинноствольного, холодного и метательного стрелкового оружия в целях самообороны запрещено (за исключением случаев его перевозки или транспортировки).
