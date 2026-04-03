6 Апреля 2026
12:30, 3 Апреля 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

«Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Сахалинской области приглашают на главный карнавал на снегу, который состоится в субботу, 4 апреля, на средней станции горы Большевик. Торжественное открытие фестиваля начнётся в 12:00. Для всех участников в карнавальных костюмах предусмотрен бесплатный подъём на канатной дороге с 11:00 до 12:00, рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта.

В программе фестиваля - дефиле костюмов, массовый спуск в карнавальных нарядах и аквапроезд через бассейн с ледяной водой. Костюмированное дефиле пройдёт в номинациях: «Король и Королева фестиваля», «Наследники горы» для детей до 13 лет, «Два сапога - пара» за лучший парный образ, «Тонкая работа» за самый трудоёмкий костюм. Участвовать в дефиле могут все желающие без предварительной регистрации.

Для смелых участников старше 14 лет организаторы подготовили аквапроезд. Отдельные призы вручат за грациозный выезд из воды, самое эпичное падение и лучший трюк.

Параллельно с основной программой на трассе «Армейка-верх» пройдут соревнования по скоростному подъёму на сноубайках, а в сноупарке состоится джем-сессия для всех желающих. На протяжении всего праздника будут работать аниматоры, звучать живая музыка. Финалом станет розыгрыш призов от проекта «Аня Дарит».

Организаторы обращают внимание: программа идёт строго по порядку, однако точное время каждого этапа зависит от количества участников. Гостям рекомендуют внимательно слушать ведущего и своевременно находиться на месте проведения.

