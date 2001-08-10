Синоптики прогнозируют сильные снегопады и гололед в четырех районах Сахалинской области
Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации

Все больше жителей Южно-Сахалинска, включая владельцев домов в планировочных районах и селах городского округа, переходят на природный газ и отмечают его преимущества.

Программа догазификации позволяет горожанам сократить расходы на отопление и повысить уровень комфорта в своих домах. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, компенсацию затрат на приобретение газового оборудования может получить каждый участник программы.

Своим опытом поделилась жительница Дальнего Елена Чернявская, которая пользуется голубым топливом уже больше года. Она рассказала, что живет в небольшом доме и вместе с семьей очень довольна газом. Елена Чернявская попала в программу догазификации и получила компенсацию затрат на приобретение оборудования. Сейчас в районе Дальнего практически все соседи уже подключились к сетям.

Жители могут получить консультацию по вопросам газификации, в том числе по компенсационным выплатам за приобретенное оборудование, в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по адресу: пр. Мира, 64А, в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Телефон для справок: 300-584 (доб. 1, 4, 5, 6). Подробную информацию также разместили на официальном сайте муниципалитета.

