11 апреля на Сахалине откроется выставка

11 апреля в Холмске накануне Пасхи откроется планшетная выставка «Мы русские. Локальные группы русского народа» из коллекций Российского этнографического музея. Историко-культурный центр Холмского муниципального округа представит экспозицию из фондов музея, которая знакомит посетителей с традиционной культурой локальных групп русского народа второй половины XIX - начала XX века из различных регионов России. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинском филиале Русского этнографического музея, открытие состоится в 14:00, вход для всех желающих свободный.

Экспозиция дает уникальную возможность познакомиться с культурным своеобразием таких групп, как мещёра из Пензенской, Рязанской и Тамбовской губерний, полехи из Калужской и Орловской губерний, пушкари, теблешане и тудовляне из Тверской губернии, сицкари из Ярославской губернии, усть-цилёмы из Архангельской губернии, а также каменщики и поляки с Алтая, камчадалы и марковцы из Восточной Сибири.

В планшетной выставке организаторы представили костюмы и отдельные предметы одежды, домашний текстиль и утварь, образцы женского рукоделия и мужского ремесла, детские игрушки. Некоторые из этих предметов можно рассматривать как особый знак группы, другие же обладают общерусскими чертами. Портретные фотографии помогают создать обобщенный образ русского человека второй половины XIX - начала XX века и одновременно подчеркивают своеобразие каждой группы, являющейся частью русского народа.

Выставка работает по адресу: МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области (город Холмск). Начало - 11 апреля 2026 года в 14:00.