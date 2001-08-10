Сахалинка, решив подзаработать, предоставила мошенникам доступ к телефону и мобильному банку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Сахалина предстанет перед судом за то, что согласилась подзаработать и стала дроппером. Она предоставила неизвестному лицу свой номер телефона и доступ к мобильному банку, а затем переводила чужие деньги на указанные счета, получив за это 5 тысяч рублей. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, уголовное дело уже передали в суд.

В сентябре 2025 года обвиняемая решила найти дополнительный заработок. Подруга фигурантки дала ей контакты неизвестного человека. Женщина связалась с ним и обговорила все условия работы. Злоумышленница предоставила неизвестному свой номер телефона и доступ к системе удалённого банковского обслуживания. На этот счёт поступали деньги от третьих лиц. Затем обвиняемая по указанию заказчика переводила полученные средства на продиктованные ей банковские счета.

С 19 по 21 сентября 2025 года фигурантка совершила переводы на общую сумму 118 тысяч рублей. Свою роль она отыграла за вознаграждение в 5 тысяч рублей. Следствие квалифицировало её действия как неправомерные операции с использованием электронного средства платежа, совершённые из корыстной заинтересованности по указанию другого лица. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.