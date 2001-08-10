Более 2,8 тысяч резюме с начала года разместили сахалинцы на портале «Работа России»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самой активной категорией соискателей стали жители региона в возрасте от 30 до 50 лет - они составили 56% от общего числа авторов резюме. Еще 25% пришлись на граждан в возрасте 51 года и старше, 19% - на молодежь до 30 лет. Среди соискателей немного преобладают женщины: 51% против 49% мужчин.

Чаще всего сахалинцы и курильчане ищут работу в строительстве, торговле, транспорте, ЖКХ и государственном управлении.

По уровню ожиданий большинство авторов резюме ориентируются на зарплату в пределах 100–150 тысяч рублей. При этом работодатели готовы предлагать и более высокий уровень дохода. Максимальные предложения — до 300 тысяч рублей - сегодня есть на предприятиях угледобывающей промышленности, а также в строительных, транспортных и IT-компаниях.

«Сахалинцы и курильчане получают комплексную помощь в Кадровом центре по трудоустройству. Карьерные консультанты помогают составить резюме, подобрать вакансии и пройти профориентацию. А чтобы соискателям было легче конкурировать на рынке труда, мы предлагаем бесплатное обучение по востребованным профессиям в рамках нацпроекта «Кадры»», - подчеркнула директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

С начала года Кадровый центр Сахалинской области уже трудоустроил более 1,6 тыс. человек, в том числе 864 подростков.